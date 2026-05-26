Sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Sindri Sverrisson skrifar 26. maí 2026 21:33 Arnar Breki Björnsson skrifaði undir sinn fyrsta samning við Stjörnuna í vetur. @stjarnanfc Þó að það sé þungskýjað yfir Garðabæ eftir tap gegn Víkingi í kvöld og slæma stöðu í Bestu deildinni þá náði 14 ára Stjörnustrákur stórum áfanga á Samsung-vellinum. Arnar Breki Björnsson, sem fyrr á þessu ári skrifaði undir sinn fyrsta samning við Stjörnuna, kom nefnilega inn á sem varamaður gegn Íslandsmeisturunum í kvöld og spilaði síðustu mínúturnar. Þar með varð hann sá þriðji yngsti í sögu efstu deildar Íslands í fótbolta til þess að spila leik, aðeins 14 ára, 10 mánaða og 16 daga gamall. Hann er aðeins tveimur dögum eldri en FH-ingurinn öskufljóti Gils Gíslason var þegar hann þreytti frumraun sína árið 2022. Aðeins KR-ingurinn Alexander Rafn Pálmason, sem fer til Nordsjælland í sumar, hefur þreytt frumraun sína yngri að aldri. Alexander var nefnilega aðeins 14 ára, 4 mánaða og 25 daga þegar hann lék sinn fyrsta deildarleik með KR sumarið 2024. Þeir Alexander, Gils og Arnar Breki eru í hópi fimm leikmanna sem náð að hafa að spila í efstu deild fyrir 15 ára aldur. Stjarnan á tvo þeirra því Alexander Máni Guðjónsson, sem seldur var til Midtjylland í fyrra, lék sinn fyrsta leik árið 2024, rúmum tuttugu dögum fyrir 15 ára afmælið sitt. Eyjamaðurinn Eyþór Orri Ómarsson var sá fyrsti til að spila leik yngri en 15 ára. Fimm þreytt frumraun fyrir 15 ára aldur: Alexander Rafn Pálmason, KR 2024 (14 ára, 4 mánaða og 25 daga) Gils Gíslason, FH 2022 (14 ára, 10 mánaða og 14 daga) Arnar Breki Björnsson, Stjarnan 2026 (14 ára, 10 mánaða og 16 daga) Eyþór Orri Ómarsson, ÍBV 2018 (14 ára, 10 mánaða og 26 daga) Alexander Máni Guðjónsson, Stjarnan 2024 (14 ára, 11 mánaða og 9 daga) Arnar Breki kom inn á sem varamaður á 2. mínútu uppbótartíma í kvöld og gat því lítil áhrif haft á niðurstöðu leiksins sem Víkingar unnu, 3-1. Tapið þýðir að Stjarnan er áfram í 9. sæti með aðeins sjö stig eftir níu leiki, fimm stigum fyrir ofan neðstu tvö liðin, FH og ÍBV, og stigi fyrir ofan Þór. Stjörnumenn eru heilum átján stigum frá toppliði Víkings. Leiðrétting: Upphaflega var fullyrt að Arnar Breki væri sá næstyngsti í sögunni en hið rétta er að hann er sá þriðji yngsti. Beðist er velvirðingar á mistökunum.