Rodri ekki meira með KA í ár

Spænski fótboltamaðurinn Rodri, sem gegnt hefur svo mikilvægu hlutverki hjá KA síðustu sex ár, gæti mögulega hafa spilað sinn síðasta leik fyrir félagið.
Rodri meiddist í grannaslag KA gegn Þór í byrjun maí og nú er ljóst að hann sleit þar krossband í hné. Akureyringurinn Sæbjörn Steinke, blaðamaður Fótbolti.net, greindi frá þessu og Hallgrímur Jónasson þjálfari KA staðfesti tíðindin við Vísi.
Rodri sleit krossband gegn Þór og verður ekki meira með á tímabilinu. Fer í aðgerð seinna í vikunni. Mögulega búinn að spila sinn síðasta leik fyrir KA. #fotboltinet— Sæbjörn Steinke (@saebjornth) May 26, 2026
Rodri sleit krossband gegn Þór og verður ekki meira með á tímabilinu. Fer í aðgerð seinna í vikunni. Mögulega búinn að spila sinn síðasta leik fyrir KA. #fotboltinet
Rodri er orðinn 37 ára gamall og með samning sem gildir aðeins út þessa leiktíð en Hallgrímur segir ekkert útilokað varðandi framhaldið hjá þessum frábæra, varnarsinnaða miðjumanni. Það sé enda öðrum til eftirbreytni hvernig Rodri sinni skrokknum með tíðum heimsóknum í ræktina. Nún bíði hann þess bara að komast í aðgerð og taki svo endurhæfinguna föstum tökum.
Ljóst er að stórt skarð er fyrir skildi vegna meiðsla Rodri en Hallgrímur bendir þó á að þrátt fyrir meiðsli Spánverjans hafi KA fengið á sig næstfæst mörk allra liða í síðustu fjórum leikjum.
KA-menn, með hinn tvítuga Markús Mána Pétursson og Hans Viktor Guðmundsson í hjarta varnarinnar, hafa fengið á sig tvö mörk í síðustu fjórum leikjum og aðeins Víkingar fengið á sig færri, eða eitt, í leikjunum fjórum fyrir slaginn við Stjörnuna í kvöld.
Ljóst er þó að KA, sem seldi Ívar Örn Árnason til Breiðabliks fyrir tímabilið, mun leita eftir leikmanni til að bregðast við meiðslum Rodri en félagaskiptaglugginn opnast þó ekki aftur fyrr en 16. júlí.