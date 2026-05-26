Stjarnan - Víkingur 1-3 | Toppliðið áfram í toppmálum Gunnar Berg Stefánsson skrifar 26. maí 2026 21:11 Óskar Borgþórsson skoraði annað mark Víkinga í kvöld. vísir/Diego Víkingur heldur áfram sigurgöngu sinni á toppi Bestu deildar karla eftir afar sannfærandi 1-3 sigur gegn Stjörnunni á Samsungvellinum í kvöld. Víkingar eru því enn taplausir eftir níu umferðir með átta sigra og eitt jafntefli, á meðan Stjarnan situr áfram í neðri hluta deildarinnar eftir enn eitt tapið. Síðasti sigur Stjörnunnar í deild kom 17. apríl. Það voru gestirnir úr Fossvoginum sem voru sterkari aðilinn frá fyrstu mínútu og unnu sig jafnt og þétt inn í leikinn. Víkingar stjórnuðu ferðinni í fyrri hálfleik og uppskáru mark á 28. mínútu þegar Valdimar Þór sótti vítaspyrnu fyrir gestina. Gylfi Þór Sigurðsson fór á vítapunktinn og skoraði af miklu öryggi til að koma Víkingum yfir. Víkingar héldu áfram að sækja eftir að hafa komist yfir og voru mun beittari fram á við heldur en heimamenn. Það skilaði sér svo aftur á 38. mínútu þegar Óskar Borgþórsson tvöfaldaði forystuna eftir vel útfærða sókn gestanna. Valdimar Þór Ingimundarson lagði markið upp með skemmtilegum tilþrifum þar sem hann kom boltanum á Óskar með hælsendingu, Óskar þakkaði fyrir sig með að setja boltann í netið. Stjörnumenn voru í talsverðum vandræðum þegar kom að hálfleik, tveimur mörkum undir gegn mjög spræku og góðu Víkingsliði. Heimamenn komu þó betur inn í síðari hálfleik. Stjörnumenn tóku horn sem Víkingur skallaði burt en þá mætti Damil Serena á ferðinni og negldi boltanum í gegnum pakkann fyrir framan markið og minnkaði muninn, gaf heimamönnum líflínu. Stjörnumenn tóku smá við sér eftir mark Damil en það entist þó ekki lengi þar sem Valdimar Þór kom gestunum í 1-3 á 65. mínútu og slökkti að mestu vonir heimamanna. Markið kom eftir enn eina góða sókn Víkinga sem voru einfaldlega skrefi á undan Stjörnunni nánast allan leikinn. Eftir þriðja markið róaðist leikurinn nokkuð hvað færi varðar, þó greinilegt væri að pirringur væri til staðar, sérstaklega hjá heimamönnum. Víkingar héldu þó fullri stjórn og sigldu stigunum þremur heim í Fossvoginn. Lokatölur í Garðabænum 1-3 sigur toppliðsins sem heldur áfram sigurgöngu sinni, á meðan pressan eykst enn frekar á Jökul Elísabetarson og hans menn eftir gríðarlega erfiða byrjun á tímabilinu. Uppgjörið og viðtöl koma hér inn innan skamms...