Andleysi í uppeldisfélaginu komið Böðvari á óvart Aron Guðmundsson skrifar 29. maí 2026 12:02 Böðvar Böðvarsson mun í fyrsta sinn á ferlinum mæta sem leikmaður gestaliðsins í Kaplakrika í kvöld þegar að FH tekur á móti ÍA í Bestu deildinni. Vísir/Samsett Böðvar Böðvarsson, leikmaður ÍA, mun í kvöld í fyrsta sinn mæta uppeldisfélagi sínu FH í Kaplakrika. Krafta Böðvars var ekki lengur óskað í Hafnarfirði og hefur honum frá fyrstu viku liðið eins og heima hjá sér á Skaganum. Andleysi FH liðsins oft á tíðum hefur komið honum á óvart í byrjun tímabils. „Þegar að ég skrifaði undir hjá ÍA á sínum tíma þá bjóst ég við því að yrði mikill fiðringur og spenna fyrir þessum leik. Hún er aðeins minni en ég bjóst við,“ segir Böðvar í samtali við Vísi. „Í raun hefur mér bara liðið eins og heima hjá mér frá fyrstu vikunni sem leikmaður ÍA. Maður er ekkert að fara á límingunum en að sjálfsögðu verður þetta að einhverju leiti skrítin tilfinning. Að mæta gömlum vinum og uppeldisfélaginu. Maður er drulluspenntur fyrir kvöldinu.“ Í fyrsta skipti sem Böðvar mætir í Kaplakrika sem leikmaður gestaliðs og fær tækifæri til þess að halda upp á Skaga með þrjú stig í pokanum. Viðskilnaðurinn við FH, uppeldisfélagið, var súr. Krafta Böðvars, sem á að baki farsælan feril hér heima með FH og úti í atvinnumennsku, var ekki lengur óskað. Hafandi aðdragandann að þínum skiptum til ÍA í huga. Er hann extra hvatning fyrir þig komandi inn í leik kvöldsins? Böðvar í leik með FH á sínum tíma. Hann varð Íslandsmeistari í tvígang með félaginu. Vísir/Anton Brink „Ég myndi ekki segja að það væri einhver extra hvatning. Ég tel að það sé engin manneskja í Hafnarfirði eða FH sem ég þarf að sanna mig á einhvern hátt fyrir. Það breytir því ekki hvort ég eigi besta leik ferilsins eða þann versta í kvöld. Það er í raun bara sama tilfinning og hefur verið ríkjandi fyrir síðustu leiki. Að sanna það fyrir öllum Skagamönnum að þeir hafi tekið rétta ákvörðun með því að fá mig til félagsins. Sama jákvæða stress og hefur verið fyrir alla leiki í sumar.“ Bjóst ekki við sigurlausu FH liði FH hefur gengið afleitlega á tímabilinu til þessa, því fyrsta undir stjórn Skagamannsins Jóhannesar Karls Guðjónssonar. FH liðið er án sigurs í fyrstu átta leikjum sínum í deildinni og með aðeins tvö stig í fallsæti. Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH Vísir / Hulda Margrét Hefur það komið þér á óvart hversu þungt þetta hefur verið hjá FH? „Miðað við meiðsli og annað hefur það kannski ekki komið mér á óvart,“ svarar Böðvar. „Ég bjóst kannski ekki við því að þeir væru án sigurs komandi inn í leik kvöldsins. FH er með hörku lið þegar að allir eru heilir. Það hefur komið mér á óvart hversu mikið andleysi hefur verið oft á tíðum. Það eru sterkir karakterar í þessu liði og bara tímaspursmál rífa sig úr þessu. Vonandi ekki í kvöld.“ Hvorki uppgjöf né sundrung Skagamenn höfðu sömuleiðis byrjað mótið illa en miklar væntingar voru gerðar til liðsins með komu Böðvars og annarra leikmanna á borð við Gísla Eyjólfsson sem hafa áður gert sig gildandi í efstu deild hér á landi sem og erlendis. ÍA hefur aðeins tekist að rétta úr kútnum í undanförnum leikjum og er liðið sem stendur með níu stig í 8.sæti. Gísli Eyjólfsson var einn af stóru bitunum sem Skagamenn nældu í fyrir tímabilið vísir/Guðmundur „Sigur hjá okkur kemur okkur á þá braut að við erum ekki langt frá hlutum í efri hlutanum. Gífurlega mikilvægur leikur fyrir okkur. Þó frammistaðan hafi oft á tíðum verið mjög góð , og við sáttir með hana stóran hluta tímabilsins, þá hefur stigasöfnunin ekki verið nógu öflug og verið frekar pirrandi að koma eftir leiki og hugsa að við hefðum alltaf átt að taka þrjú stig úr honum. Það er hundrað prósent kominn tími á að fara tengja saman sigra.“ Markmiðin séu alveg þau sömu og fyrir tímabilið. „Það þarf rosa lítið að gerast, fáa sigra að tengja saman og þú ert bara kominn á mjög gott ról. Þegar að sigrarnir eru ekki að detta þá eru það náttúrulega gífurlega mikil vonbrigði. En hvað mig varðar hef ég aldrei efast um neitt þó svo stigin hafi ekki verið að detta inn. Ég tel okkur á mjög góðri vegferð með að verða aftur alvöru lið á Íslandi. Úrslitin í byrjun móts eru ekki að fara breyta því ef þú trúir á vegferðina, leikplanið og annað. Ég hef aldrei upplifað það innan hópsins að það sé einhver uppgjöf eða sundrung. Menn hafa verið sáttir með frammistöðuna, að undanskildum leiknum gegn Keflavík sem var hræðilegur leikur hjá okkur öllum. Ef að frammistaðan heldur og okkur líður vel með hana þá erum við alltaf að fara tengja saman sigra og þá er stutt í efri hlutann.“ Leikur FH og ÍA í Bestu deild karla í fótbolta hefst klukkan korter yfir sjö í kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland. Á sama tíma í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland 2 tekur Fram á móti Breiðabliki. 