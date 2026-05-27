Aftur­elding á flugi, 16 ára hetja Gróttu gegn Þrótti og fyrsti sigur Ægis

Sindri Sverrisson skrifar
Aron Elí Sævarsson skoraði eitt marka Aftureldingar sem er nú komin upp í 2. sæti Lengjudeildarinnar. vísir / anton

Fylkir og Afturelding eru í tveimur efstu sætum Lengjudeildar karla í fótbolta eftir fjöruga sjöttu umferð í kvöld.

Fylkismenn unnu sinn þriðja deildarleik í röð eftir að hafa einnig skellt FH í Mjólkurbikarnum og eru nú með 15 stig á toppnum. Þeir unnu 3-0 gegn Leikni í grannaslag í Árbænum í kvöld þar sem Guðmundur Tyrfingsson skoraði tvennu og Guðfinnur Þór Leósson eitt mark.

Afturelding fagnaði 3-1 sigri í Grindavík þar sem Joacim Holtan og Aron Elí Sævarsson komu gestunum í 2-0 í fyrri hálfleik. Rafael Victor minnkaði muninn á 56. mínútu en Óðinn Bjarkason skoraði svo þriðja mark Aftureldingar í kjölfarið og þar við sat.

Afturelding er því aðeins tveimur stigum á eftir Fylki og hefur nú unnið fimm leiki í röð í deild og bikar eftir óvæntan skell gegn ÍR og jafntefli við Völsung í fyrstu leikjum tímabilsins.

Andri Freyr með tvennu og sigurmark táningsins

Þróttur dróst aftur úr í toppbaráttunni eftir 3-2 tap gegn Gróttu á heimavelli, þar sem Þróttarar komust tvisvar yfir. Vilhjálmur Kaldal Sigurðsson og Örn Bragi Hinriksson skoruðu mörk Þróttar en í bæði skiptin svaraði Andri Freyr Jónasson fyrir Gróttu.

Það var svo hinn 16 ára gamli Mattías Kjeld, sem skoraði tvennu gegn Vestra í síðustu umferð, sem tryggði Gróttu sigur með marki korteri fyrir leikslok.

Ægismenn nálgast Leikni

Ægir vann svo sinn fyrsta deildarsigur á tímabilinu og það 4-1 gegn ÍR, þar sem Jordan Adeyemo skoraði tvö mörk og þeir Nikola Kristinn Stojanovic og Atli Rafn Guðbjartsson eitt mark hvor en Bergvin Fannar Helgason minnkaði muninn í 2-1 úr víti á 71. mínútu.

Ægismenn eru enn í fallsæti en nú með 4 stig, tveimur á eftir Leikni og tveimur fyrir ofan botnlið Völsungs sem fyrr í kvöld tapaði 1-0 gegn HK á sama tíma og Njarðvík vann Vestra 3-0 á Ísafirði.

