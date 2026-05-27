Íslenski boltinn

Dæmi um að landsliðsmenn hafi keypt tíu miða

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ingvar Jónsson í leik með Víkingi.
Ingvar Jónsson í leik með Víkingi.

Í gær tók Stjarnan á móti Víkingi í níundu umferð Bestu deildar karla. Víkingur vann leikinn 3-1 en auk þess að vera stórleikur í deildinni var einnig um að ræða styrktarleik fyrir markvörðinn Ingvar Jónsson sem er í dag leikmaður Víkings en var á sínum tíma á mála hjá Stjörnunni. Ingvar berst í dag við krabbamein sem hann var greindur með fyrir skömmu.

Hægt var að kaupa styrktarmiða á fimm, tíu og fimmtán þúsund krónur á vefsíðunni Stubbur eða í appi. Fjölmargir nýttu sér það.

Rætt var við þá Halldór Orra Björnsson, fyrrum samherja Ingvars, og Þórarin Inga Valdimarsson, verkefnastjóra Stjörnunnar, í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.

„Þetta er verðugt verkefni sem Ingvar vinur okkar er að berjast við núna með fjölskyldunni og þetta hefur verið frábært framtak hjá Stjörnunni og Víkingi að snúa bökum saman og vera með svona styrktarleik,“ segir Halldór.

„Þetta hefur gengið mjög vel og væntingar okkar fyrir söfnuninni eru miklar. Það eru menn sem hafa verið í kringum Ingvar í landsliðinu sem hafa lagt málefninu lið. Við bjuggumst kannski ekki við því en þetta er bara stórglæsilegt,“ segir Þórarinn.

Fyrrum samherjar Ingvars í Stjörnunni ætla að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoninu í sumar og þar á einnig að safna fyrir Ingvari og fjölskyldu hans.

„Við ætlum að hlaupa, vinir Ingvars og gamlir liðsfélagar úr Stjörnunni. Ég hvet alla sem vilja taka þátt í því að hafa samband og það verður einhver Facebook-hópur stofnaður og svona,“ segir Halldór.

Hægt er að styrkja Ingvar með því að leggja inn á reikning sem knattspyrnudeild Víkings hefur sett upp fyrir hann.

Reikningsnúmer: 0357-22-008868

Kennitala: 420787-1469

Hér að neðan má sjá viðtalið síðan í Sportpakkanum í gær.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið