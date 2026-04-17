Valur sigraði ÍBV 2-1 á N1-vellinum á Hlíðarenda í dag í spennandi leik þar sem sigurmarkið kom í síðari hálfleik. Bæði lið ætluðu sér sigur í leik sem einkenndist af baráttu og ákefð. Hólmar Örn og Lúkas Logi með mörk Valsmanna en Felix Örn skoraði mark Eyjamanna.
Valur sækir sín fyrstu þrjú stig á tímabilinu og lyftir sér með sigrinum ofar í töflunni á meðan ÍBV er áfram með eitt stig eftir jafnteflið gegn FH í fyrstu umferð.
Leikurinn byrjaði frekar rólega en það var morgunljóst að bæði lið ætluðu að selja sig dýrt. Valsmenn hófu leikinn betur og héldu meira í boltann án þess þó að skapa sér mörg færi.
ÍBV braut hins vegar ísinn á 15. mínútu með marki frá Felix Erni eftir að boltinn barst til hans eftir hornspyrnu sem var hreinsuð frá og skoraði með fínu skoti fyrir utan teig niður í hægra hornið. Frederik Schram hefði þó eflaust viljað gera betur þar.
Valsmenn lágu á Eyjamönnum í kjölfarið og stíflan brast loksins þegar Lúkas Logi jafnaði leikinn á 30. mínútu með góðu skoti úr teignum niður í hægra hornið. Allt jafnt þegar gengið var til búningsherbergja.
ÍBV hóf síðari hálfleikinn af krafti og gaf ekki tommu eftir á vellinum. Bæði lið skiptust á að sækja og láta finna fyrir sér en varnir beggja liða stóðu það af sér framan af.
Á 73. mínútu tók Tryggvi Hrafn hornspyrnu frá hægri sem rataði beint á kollinn á fyrirliðanum Hólmari Erni sem skoraði með hörkuskalla og kom sínu liði yfir. Andrúmsloftið varð óneitanlega töluvert léttara þar með.
Það má aldrei afskrifa Eyjamenn, slík er seiglan, en allt kom þó fyrir ekki og á endanum stóð Valur allar tilraunir ÍBV til að ná inn jöfnunarmarki af sér.
Niðurstaðan er sú að Valur nær í sinn fyrsta sigur á tímabilinu og fær stigin þrjú, á meðan ÍBV er áfram með eitt stig. Fyrsti tapleikur ÍBV í deildinni er staðreynd.
Skallamark Hólmars Arnar, fyrirliða Valsmanna, sem tryggði Val fyrsta sigurinn á tímabilinu var sannarlega atvik leiksins.
Í liði Vals var Hólmar Örn öflugur í vörninni og skoraði sigurmarkið. Lúkas Logi fær sömuleiðis plús í kladdann fyrir markið sitt. Hjá ÍBV stóð Felix Örn fyrir sínu og sömuleiðis var Bjarki Börn sprækur og lagði sig mikið fram fyrir liðið. Það er enginn skúrkur í dag en bæði lið hefðu getað skorað fleiri mörk á öðrum degi.
Ágæt frammistaða í dag hjá Sigurði Hirti og hans teymi. Allar stóru ákvarðanirnar virtust vera réttar og spjöldin sömuleiðis.
Ágætlega var mætt á Hlíðarenda á þennan leik og áhorfendur fengu fínan leik þennan föstudaginn. Sólin skein, veðrið var með miklum ágætum og umgjörðin flott.
Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var ánægður með frammistöðu sinna manna eftir sigurinn gegn ÍBV og sagði hungur og gæði hafa skilað sér á vellinum.
„Það er hungur inni í klefanum og mikil gæði í þessum hópi. Menn voru einfaldlega hungraðir í sigur og effortið og framlagið í dag var til fyrirmyndar,“ sagði Hermann.
Hann hrósaði einnig fyrirliðanum Hólmari Erni fyrir sigurmarkið.
„Fyrirliðinn skorar alvöru mark, alvöru fyrirliðamark, og það var mikilvægt að setja sigurinn undir beltið.“
Valur mætir FH í næsta leik og segir Hermann liðið vera á réttri leið þrátt fyrir að vera enn að slípa sig saman.
„Við erum ekki að toppa í byrjun móts en maður sér framför frá leik til leiks og frammistaðan verður sterkari. Við erum mjög spenntir fyrir næsta leik.“
Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, var svekktur með tapið gegn Val en taldi þó ýmis jákvæð teikn í leik liðsins.
„Þegar þú færð ekkert út úr frammistöðunni er það auðvitað sárt, en mér fannst við sýna ágæta takta á köflum,“ sagði Linta.
Hann sagði helsta vandamálið hafa verið einföld mistök.
„Við töpuðum of mörgum boltum og gerðum of mörg þvinguð mistök. Fyrsta tilfinningin er sú að við höfum tapað boltanum alltof auðveldlega.“
Linta segir það vera lykilatriði að bæta úr því.
„Í hvert skipti sem þú tapar boltanum opnast færi fyrir andstæðinginn. Við höfum einfaldlega ekki efni á því. Ef við náum að laga það verður liðið betra.“