Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV í Bestu deild kvenna, kallar eftir VAR myndbandsdómgæslu á Íslandi líkt og þekkist erlendis. Hann vill meina að markið sem ÍBV fékk á sig í gær hefði aldrei átt að standa.
ÍBV gerði 1-1 jafntefli við Grindavík/Njarðvík í gær. Eyjakonur lentu undir í fyrri hálfleik en skoruðu síðan dramatískt jöfnunarmark í uppbótartíma.
Jón Óli vill meina að markið sem Grindavík/Njarðvík skoraði hefði ekki átt að standa.
Markið kom upp úr hornspyrnu, boltinn sveif yfir markmanninn og eftir smá klafs í teignum kom Natasha Moraa Anasi honum yfir línuna.
Jón Óli birtir skjáskot af aðdraganda marksins, þar sem Danai Kaldaridou, leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur, virðist toga í hönd Arden Joy La-Rose, markmanns ÍBV.
„Verðum að fá “VAR” Mark G/N ólöglegt,“ skrifar Jón Óli á Facebook.
Markið má sjá í spilaranum að ofan.
Erfitt er að greina frá því sjónarhorni hvort brot hafi átt sér stað en út frá skjáskotinu má draga fram samanburð við svipað atvik sem átti sér stað nýlega í enska boltanum.
Þar fékk jöfnunarmark West Ham gegn Arsenal ekki að standa því Pablo reif í hönd markmannsins David Raya.
Þess má þó geta að VAR myndbandsdómgæsla þekkist í Meistaradeild kvenna en er ekki notuð í ensku kvennadeildinni.