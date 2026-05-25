Guðni eftir sigur FH: „Gáfumst aldrei upp" Kolbeinn Kristinsson skrifar 25. maí 2026 22:13 Guðni Eiríksson gat gengið sáttur frá borði í kvöld. vísir/Diego Guðni Eiríksson þjálfari FH var gríðarlega ánægður með sitt lið eftir 3-2 sigur gegn Breiðabliki í Bestu deild kvenna á Kópavogsvelli í kvöld. FH lenti tvisvar undir gegn toppliði Breiðabliks en svaraði í bæði skiptin og tryggði sér að lokum sterkan sigur með marki úr vítaspyrnu í síðari hálfleik. „Ég er bara gríðarlega ánægður. Gríðarlega ánægður með vinnuframlag FH-liðsins," sagði Guðni eftir leik. „Ánægður með bara fighting spirit-ið. Við gáfumst aldrei upp og tvisvar sinnum lentum við undir. Svörum í bæði skiptin og skorum svo þriðja markið. Hefðum getað bætt við fjórða þarna í tvígang þar á eftir. En bara liðsheildarbragur á FH-liðinu. Flottur sigur." Sigurmark FH kom úr vítaspyrnu eftir að Ingibjörg Magnúsdóttir sótti brot inni í teig Breiðabliks. Guðni var ekki í vafa um dóminn. „Ég sé hana bara þar sem ég stend og fyrir mína parta var þetta klárt víti," sagði Guðni. Hann sagði ekkert í leik Breiðabliks hafa komið sér sérstaklega á óvart en hrósaði bæði leiknum og umgjörðinni á Kópavogsvelli. „Nei, Breiðabliksliðið hefur bara haldið sínum gangi áfram, ekkert sem kom mér á óvart í því. Þetta var í raun og veru bara mjög skemmtilegur leikur held ég að horfa á." „Frábær umgjörð, fullt af fólki að horfa á og hart tekist á. Stöðug barátta hér og þar," sagði Guðni. Að mati Guðna var FH-liðið lengi vel með góð tök á leiknum þrátt fyrir að hafa lent undir. „Mér fannst svona á löngum köflum FH-liðið vera ofan á. Þegar við fengum á okkur fyrsta markið þá tók við tíu mínútna kafli þar sem við vorum að ströggla, þurftum að þjást á vellinum, klúðra sendingum og þetta dæmigerða þegar þú færð á þig mark." Eftir þann kafla fannst honum FH ná vopnum sínum á ný. „Eftir þessar tíu mínútur náðum við að taka leikinn aftur í okkar hendur," sagði Guðni. „Fyrir mína parta, ég er náttúrulega ekki hlutlægur, en sanngjarn sigur."