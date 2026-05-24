Landsliðskona á von á sínu fyrsta barni

Fótboltaparið Berglind Rós Ágústsdóttir og Björn Metúsalem Aðalsteinsson á von á sínu fyrstu barni.
Þetta tilkynnti Berglind á Instagram-síðu sinni og tók fram að von væri á erfingjanum í haust.
Berglind, sem er þrítug og starfar sem hjúkunarfræðingur samhliða því að vera leikmaður Vals, verður því ekki með íslenska landsliðinu aftur á næstunni.
Hún fór á sitt fyrsta stórmót í fyrra og spilaði einn leik á Evrópumótinu í Sviss, og var einnig í landsliðshópnum í mars þegar Ísland mætti Spáni og Englandi í undankeppni HM, og kom þá inn á sem varamaður gegn Englendingum.
Berglind hefur hins vegar ekki spilað með Val í sumar og mun ekki spila með liðinu á þessari leiktíð. Hún er uppalin Valskona en hefur einnig leikið með Aftureldingu og Fylki, sem og í atvinnumennsku í Svíþjóð og á Spáni. Hún sneri svo aftur til Vals og varð Íslandsmeistari með liðinu árið 2023 og bikarmeistari árið 2024.