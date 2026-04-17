KR vann öruggan 5-2 sigur á nýliðum Þórs frá Akureyri að Meistaravöllum í annarri umferð Bestu deildar karla í fótbolta. KR er efst í deildinni eftir sigurinn.
Það var heljarinnar stemning á fyrsta almennilega sólardegi ársins í Vesturbæ Reykjavíkur. KR-ingar fjölmenntu á leikinn sem og Mjölnismenn sem hituðu upp á Rauða ljóninu áður en þeir skunduðu yfir á Meistaravelli.
Nýliðar Þórs mættu til leiks eftir góðan sigur á Val og vonuðust eftir öðrum útisigri á stórliði frá Reykjavík. Það varð hins vegar snemma ljóst að svo yrði ekki.
KR-ingar, sem höfðu verið heldur ósannfærandi í naumum sigri á Keflavík í fyrsta leik, voru með öll völd á vellinum frá upphafi í dag. Amin Cosic kom liðinu yfir eftir frábæra fyrirgjöf Finns Tómasar Pálmasonar á tólftu mínútu og Eiður Gauti Sæbjörnsson skallaði boltann inn til að tvöfalda forystuna eftir rúmlega hálftíma leik.
Staðan var 2-0 í hléi eftir fyrri hálfleik sem KR-ingar stýrðu frá A til Ö og hefði forystan hæglega getað verið stærri.
Luke Rae átti ekki sinn besta leik í fyrstu umferðinni en hann skoraði þriðja mark KR strax í byrjun síðari hálfleiks með vinstri fótar skoti úr teignum eftir góðan sprett upp hægri kantinn. Hann bætti þar marki við stoðsendingu á Eið Gauta fyrr í leiknum.
Fyrirliðinn Aron Sigurðarson skoraði fjórða markið á 70. mínútu úr víti sem hann fiskaði sjálfur. Ingimar Arnar Kristjánsson minnkaði muninn og skoraði annan leikinn í röð fyrir Þór skömmu síðar, úr fyrsta færi Þórs í leiknum.
Ástbjörn Þórðarson var einn og yfirgefinn og skallaði boltann í markið eftir horn fimm mínútum eftir það og staðan 5-1 fyrir KR. Isaac Atanga skoraði svo sárabótamark fyrir Þór í blálokin en KR hafði fengið færi til að skora sjötta markið fyrr í uppbótartímanum.
Sigurinn skýtur KR á topp deildarinnar með sex stig eftir leiki við nýliðana tvo heima fyrir í byrjun móts. Þór er með þrjú stig eftir strembin verkefni úti gegn Val og KR.
Mark Amins Cosic setti tóninn fyrir það sem koma skyldi. Þórsarar sáu ekki til sólar eftir hans mark. Annað atvik væri ef til vill mark Isaacs Atanga undir lokin sem gerði að verkum að Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, var heldur ósáttari en glaður eftir leik.
Hrafn Tómasson var maður leiksins á miðju KR. Yfirsýnin, yfirvegunin og vinnusemin engu lík hjá miðjumanninum sem missti af lunga síðustu tveggja tímabila vegna meiðsla. Stefán Árni Geirsson var frábær þær 60 mínútur sem hann spilaði, Aron Sigurðarson var frábær að venju og Luke Rae var umtalsvert betri en í fyrsta leik, með mark og stoðsendingu.
Finnur Tómas Pálmason var þó líklega næst bestur KR-inga, oft einn í vörninni. Er hann betri einn og án Akoto? Það lítur þannig út eftir fyrstu tvo leikina.
Þórður Þorsteinn Þórðarson lét leikinn fljóta vel og lítið út á hann að setja. Þórsarar voru ósáttir við vítadóminn en hann hafði lítið um niðurstöðuna að segja.
Mjölnismenn fjölmenntu að norðan og eiga hrós skilið. Þeir byrjuðu að hita upp klukkan 15:30 á Rauða ljóninu og KR-ingar opnuðu félagsheimilið klukkan 16:00. Fyrsti sólardagur ársins og troðfullt á pallinum við KR-heimilið fyrir leik.
1.717 manns skemmtu sér vel á leik dagsins og frábær stemning og söngur beggja megin í stúkunni. Meira svona, takk!
Aron Sigurðarson fyrirliði KR var sáttur eftir sigur sinna manna gegn Þórsurum í dag.
„Mér fannst orka, ákefð og óttaleysi, sem kannski vantaði í síðasta leik, en var í þessum leik. Þegar við erum með það þá erum við helvíti góðir og mér fannst það vera tipp topp í dag, það að stærstum hluta skóp sigurinn í dag.“ segir Aron.
KR er með fullt hús stiga eftir fyrstu tvær umferðirnar þrátt fyrir tvær ólíkar frammistöður. Liðið átti í vandræðum gegn Keflavík og unnu þann leik með seiglunni einni en í dag var aðeins eitt lið á vellinum.
„Við erum búnir að vinna báða leikina með gjörólíkum frammistöðum, og við viljum halda í þessa og bæta í þessa frammistöðu. Við viljum vera eins langt frá Keflavíkur frammistöðunni og hægt er. Við verðum bara að halda áfram að gera okkar, þá verðum við góðir.“
Mikilvægt sé að halda hausnum tómum og öxlunum niðru.
„En eins og ég segi ef að ákefðin er til staðar og orkan og ótta leysið, með tóman haus og axlirnar niðri, þá erum við helvíti góðir,“ segir Aron.