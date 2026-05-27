Davíð Smári fór illa með gömlu læri­sveinana

Davíð Smári Lamude gerði Vestra að bikarmeistara í fyrra og fagnaði sigri á Ísafirði í kvöld en í þetta sinn sem þjálfari Njarðvíkur.

Njarðvíkingar gerðu góða ferð vestur á Ísafjörð og unnu þar öruggan 3-0 sigur gegn bikarmeisturum Vestra í endurkomu þjálfarans Davíðs Smára Lamude, í 6. umferð Lengjudeildar karla í fótbolta í kvöld. HK vann 1-0 gegn Völsungi.

Þetta var annar sigur Njarðvíkur á tímabilinu og er liðið nú með átta stig um miðja deild en Vestri örlítið neðar með sjö stig.

Bragi Karl Bjarkason kom Njarðvík í 2-0 á fyrstu tuttugu mínútum leiksins og var seinna markið úr vítaspyrnu. Freysteinn Ingi Guðnason sá svo til þess að staðan var orðin 3-0 fyrir hálfleikshléið og það reyndist lokaniðurstaðan.

Í Kópavogi fagnaði HK 1-0 sigri gegn Völsungi þar sem Jóhann Þór Arnarsson skoraði sigurmarkið á 83. mínútu.

HK-ingar eru því með 12 stig og nærri toppnum en Völsungur situr eftir á botninum með tvö stig og er enn í leit að sínum fyrsta sigri.

Fjórir leikir til viðbótar eru í Lengjudeildinni í kvöld en þeir hófust allir klukkan 19:15.

