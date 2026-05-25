FH vann frábæran 3-2 sigur á Breiðabliki í 6. umferð Bestu deildar kvenna á Kópavogsvelli í kvöld. Breiðablik var með fullt hús stiga á toppi deildarinnar fyrir leikinn en FH, sem var í þriðja sæti með tíu stig, sýndi mikinn karakter og kom til baka í tvígang áður en liðið tryggði sér sigurinn.
Agla María Albertsdóttir og Hrafnhildur Ása skoruðu mörk Breiðabliks en Ingibjörg Magnúsdóttir, Deja Jaylyn Sandova og Ída Marín Hermannsdóttir skoruðu mörk FH.
Það var fallegt um að litast á Kópavogsvelli þar sem bleikur litur setti sterkan svip á kvöldið. Stúkan var meðal annars skreytt með bleikum blöðrum og Breiðablik lék í sérhönnuðum bleikum keppnistreyjum, en leikurinn var til styrktar Minningarsjóði Bryndísar Klöru.
Áhorfendur létu sig ekki vanta en 1.232 mættu á völlinn. Samkvæmt mjög svo áreiðanlegum vallarþul leiksins var um áhorfendamet á kvennaleik á Kópavogsvelli að ræða.
Heimaliðið byrjaði betur en á 16. mínútu kom Elísa Viðarsdóttir með hárnákvæma fyrirgjöf frá hægri og Agla María Albertsdóttir skallaði boltann í netið inni í teig. Vel útfært mark hjá Blikum sem braut ísinn.
FH lét það þó ekki slá sig út af laginu og jafnaði metin á 39. mínútu. Boltinn fór þá frá vinstri yfir til hægri þar sem Ingibjörg Magnúsdóttir, öflugur kantmaður FH, keyrði á bakvörð Blika og lét vaða að marki. Hvort sem um skot eða sendingu var að ræða fór boltinn allavega í gegnum allan pakkann og endaði í netinu.
Staðan var því 1-1 í hálfleik eftir líflegan fyrri hálfleik þar sem bæði lið höfðu fundið leiðina í netið.
Breiðablik náði aftur forystunni á 57. mínútu þegar FH tapaði boltanum illa inni á eigin vallarhelmingi. Blikar voru fljótir að refsa og Hrafnhildur Ása kom heimakonum í 2-1.
En FH svaraði nánast um hæl. Á 65. mínútu tók Andrea Rán hornspyrnu frá vinstri og Deja Jaylyn Sandova skallaði boltann af nákvæmni í netið. Staðan orðin 2-2 og leikurinn aftur galopinn.
Aðeins mínútu síðar munaði reyndar mjög litlu að Breiðablik kæmist enn á ný yfir þegar Katelyn Duong átti bylmingsskot utan teigs sem small í þverslánni. Þar slapp FH með skrekkinn.
Gestirnir nýttu sér það svo vel. Á 75. mínútu fékk FH vítaspyrnu eftir að Ingibjörg kantmaður FH gerði vel í að sækja brotið. Ída Marín Hermannsdóttir steig á punktinn og kom FH yfir í fyrsta sinn í leiknum.
Það reyndist sigurmarkið. FH fór af Kópavogsvelli með risastóran 3-2 sigur í toppbaráttu Bestu deildarinnar og stöðvaði fullkomna byrjun Breiðabliks í mótinu.
Allur leikurinn í heild sinni, umgjörðin og stemmningin og stúkan – úr efstu hillu.
Maður leiksins er Ingibjörg Magnúsdóttir. Hún skorar í fyrri hálfleik og sækir vítaspyrnu í þeim síðari sem sigurmark FH kom úr, vel gert hjá þessum efnilega leikmanni. Aldís markvörður FH var sömuleiðis gríðarlega öflug í kvöld ásamt fleirum í liðinu sem lögðu inn mikla vinnu. Hjá Breiðabliki var Agla María ógnandi með sínum gæðum og alltaf líkleg. Elísa átti sömuleiðis fínan leik, svona til að nefna örfáa leikmenn.
Vel dæmt í kvöld hjá Stefáni Ragnari og hans teymi. Full stúka og mikill andi. Leikurinn fékk að flæða sæmilega og stóru ákvarðanirnar virtust allar vera eftir bókinni, svona séð frá fjölmiðlastúkunni alltént. Einkunn 8,5.
Það var einfaldlega boðið til veislu á Kópavogsvelli og óhætt að segja að gestgjafinn (Breiðablik) hafi lagt mikið í kvöldið. Mætingin var virkilega góð og stemningin var þegar farin að byggjast upp löngu áður en upphafsflautið gall.
Völlurinn skartaði sínu fegursta og undirritaður man hreinlega ekki eftir betri umgjörð á leik í efstu deild kvenna hér á landi (skrifa þetta þrátt fyrir að vera fullmeðvitaður um að sagan sé lengri en minn líftími). Það var þessi sérstaka stórleikjatilfinning í loftinu sem erfitt er að setja í orð.
Líkt og segir að ofan mættu 1.232 á leikinn í kvöld sem er vallarmet á kvennaleik í Kópavogi.
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var eðlilega svekktur eftir 2-3 tap gegn FH í Bestu deild kvenna á Kópavogsvelli í kvöld. Þetta var fyrsti tapleikur Blika í deildinni á tímabilinu.
Breiðablik komst tvisvar yfir í leiknum en FH svaraði í bæði skiptin áður en gestirnir tryggðu sér sigur með marki úr vítaspyrnu í síðari hálfleik.
„Það er bara svekkjandi. Maður er alltaf svekktur með að tapa fótboltaleik og það er bara fyrsta tilfinningin,“ sagði Ian að leik loknum.
Blikar byrjuðu tímabilið af miklum krafti og voru með fullt hús stiga á toppi deildarinnar fyrir leikinn. FH reyndist hins vegar erfitt viðureignar og refsaði heimakonum fyrir mistök.
„Mér fannst, fyrir utan vítaspyrnuna og hornspyrnuna, og svo síðustu tíu mínúturnar þegar við þurftum að taka smá sjéns til að jafna leikinn, að þá opnaðist aðeins á bak við okkur. En mér fannst þær ekki vera að skapa nein færi í leiknum,“ sagði Ian.
Hann var ósáttur við varnarleikinn í mörkum FH en hrósaði jafnframt gestunum fyrir frammistöðuna.
„Fyrsta markið var vel gert hjá FH en varnarleikurinn var ekki nógu góður hjá okkur. Svo hornspyrnan, þetta var algjört skítamix. Þetta var leiðinleg sending og enginn gerði árás á boltann og þetta var niðurstaðan.“
Sigurmark FH kom úr vítaspyrnu eftir að gestirnir sóttu brot inni í teig Breiðabliks. Ian hafði ekki séð atvikið aftur þegar hann ræddi við Vísi eftir leik.
„Ég er ekki búinn að sjá þetta aftur en ég held að þetta hafi alveg verið rétt dæmt,“ sagði hann um vítaspyrnudóminn.
Ian taldi sitt lið þó hafa átt möguleika á að fá eitthvað út úr leiknum.
„Mér fannst við vera að skapa fleiri færi og áttum þá eitthvað skilið úr leiknum. En þetta er bara niðurstaðan í dag. Við nýttum ekki okkar færi og tækifæri til að gera eitthvað í sóknarleiknum okkar og okkur var bara refsað í dag.“
„Mjög gott FH-lið,“ bætti Ian við.