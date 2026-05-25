Fram vann sinn fyrsta sigur í Bestu deild kvenna þegar liðið lagði Þór/KA að velli, 3-2, í fjörugum leik á Lambhagavelli í Úlfarsárdal í kvöld. Með sigrinum lyfti Fram sér upp af botni deildarinnar og fór upp í fjögur stig á meðan Þór/KA situr nú neðst með tvö stig eftir sex umferðir.
Leikurinn byrjaði með miklum látum og það tók gestina ekki langan tíma að brjóta ísinn. Á sjöttu mínútu átti María Dögg Jóhannesdóttir slakt skot fyrir utan teig sem rataði inn í teiginn þar sem Margrét Árnadóttir var rétt staðsett og potaði boltanum í hægra hornið fram hjá Ashley Brown Orkus í marki Fram.
Framkonur svöruðu hins vegar nánast samstundis. Á elleftu mínútu fékk Hildur María Jónasdóttir boltann fyrir utan teig og átti skot að marki Þór/KA. Skotið fór inn í teiginn þar sem Alda Ólafsdóttir kom boltanum yfir línuna og jafnaði metin fyrir heimakonur.
Aðeins mínútu síðar var Fram komið yfir. Þá keyrðu heimakonur hratt upp völlinn eftir virkilega vel heppnaða skyndisókn. Brookelynn Paige Entz fékk boltann á miðsvæðinu og renndi honum út til Taylor Marie Hamlet á hægri kantinum. Hamlet tók þá vel á móti boltanum áður en hún þrumaði honum í fjærhornið og kom Fram í forystu.
Markaveislan hélt áfram og á átjándu mínútu jafnaði Þór/KA aftur metin eftir hornspyrnu. Elísa Bríet Björnsdóttir tók góða hornspyrnu sem rataði á fjærstöngina þar sem Arna Sif Ásgrímsdóttir náði skalla inn á teiginn. Boltinn skoppaði í gegnum þvöguna áður en Margrét Árnadóttir var síðust til að snerta boltann og skora sitt annað mark í leiknum.
Fram byrjaði síðari hálfleikinn af krafti og á 49. mínútu náðu heimakonur aftur forystunni. Markið kom eftir vel útfærða hornspyrnu þar sem Una Rós tók lága hornspyrnu inn á teiginn. Tvær Framkonur hlupu yfir boltann áður en Alda Ólafsdóttir fékk boltann fyrir framan markið og kláraði snyrtilega í vinstra hornið.
Eftir markið sótti Þór/KA mun meira að marki Fram í leit að jöfnunarmarki. Gestirnir settu pressu á heimakonur á köflum og sköpuðu sér nokkrar hættulegar stöður en Framkonur vörðust vel á lokakaflanum og héldu út.
Lokatölur urðu því 3-2 fyrir Fram sem fagnaði loksins sínum fyrsta sigri í Bestu deildinni í sumar á meðan Þór/KA er enn án sigurs eftir fyrstu sex umferðir tímabilsins.
Fram sneri leiknum algjörlega við á örfáum mínútum í fyrri hálfleik. Heimakonur jöfnuðu fyrst metin á elleftu mínútu með marki frá Öldu Ólafsdóttur áður en Taylor Marie Hamlet kom þeim yfir aðeins mínútu síðar með frábæru skoti í fjærhornið.
Alda Ólafsdóttir átti stórleik í liði Fram og skoraði tvö mörk í sigrinum. Taylor Marie Hamlet var einnig virkilega öflug í sóknarleik heimakvenna og skoraði glæsilegt mark.
Hjá Þór/KA var Margrét Árnadóttir lífleg fram á við og skoraði tvö mörk fyrir gestina.
Bríet Bragadóttir og hennar dómarateymi áttu góðan leik og héldu vel utan um leikinn. Leikurinn var hraður og opinn á köflum en dómgæslan var góð og engin stór vafaatriði að mínu mati.
Aðstæður í Úlfarsárdal voru mjög góðar í kvöld. Veðrið var virkilega gott meðan á leik stóð og lék við leikmenn og áhorfendur.
„Við erum gríðarlega svekktar með að hafa tapað hér í dag. Mér fannst við ekki byrja leikinn nægilega vel þó að við höfum náð að skora snemma,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA, eftir leik.
Þór/KA komst yfir strax á sjöttu mínútu en Fram svaraði með tveimur mörkum á tveimur mínútum og sneri leiknum sér í vil.
„Mér fannst við vera á eftir á í fyrri hálfleiknum og þær voru ofan á í of mörgum þáttum leiksins,“ sagði Aðalsteinn.
Fram skoraði svo sigurmark sitt eftir vel útfærða hornspyrnu snemma í síðari hálfleik og þrátt fyrir mikla sókn gestanna undir lokin tókst Þór/KA ekki að jafna leikinn.
„Síðustu þrjátíu mínúturnar fannst mér við vera ofan á og vel inni í leiknum að leita að jöfnunarmarkinu. Mér leið þannig að mómentið væri með okkur og að við myndum skora næsta mark,“ sagði Aðalsteinn.
Jöfnunarmarkið kom hins vegar ekki og Þór/KA er því enn án sigurs eftir fyrstu sex umferðir tímabilsins.