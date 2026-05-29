HM-minningin: Maðurinn sem pissaði á völlinn Valur Páll Eiríksson skrifar 29. maí 2026 09:01 Sergio Goycochea er hér á milli Juan Ernesto Simon og Diego Maradona fyrir úrslitaleikinn á HM 1990. Alessandro Sabattini/Getty Images Þrettán dagar eru þar til HM í fótbolta hefst vestanhafs. Vísir mun daglega rifja upp skemmtilegar minningar frá fyrri mótum fram að upphafsflauti. Byrjum á argentínskum markverði sem pissaði á völlinn. Sergio Goycochea var varamarkvörður argentínska landsliðsins á HM 1990 á Ítalíu. Hann hafði aðeins spilað einn landsleik fram að mótinu en fékk óvæntan séns þegar aðalmarkvörðurinn Nery Pumpido fótbrotnaði í öðrum leik Argentínu á mótinu gegn Sovétríkjunum. Argentína fór naumlega upp úr riðlinum eftir tap fyrir Kamerún, sigur á Sovétríkjunum og jafntefli við Rúmeníu. Brasilía vannst í 16-liða úrslitum 1-0 þar sem Goycochea hélt hreinu og hann var hetjan í sigrum á Júgóslavíu í 8-liða úrslitum og heimamönnum Ítala í undanúrslitum. Báðir þeir leikir réðust í vítaspyrnukeppni og einkar sérstök athöfn markvarðarins í aðdraganda þeirra keppna vakti athygli. Furðuleg hjátrú kappans var á þá leið að hann þyrfti að létta á sér fyrir vítaspyrnukeppnir. Goycochea var ekki heimilt að yfirgefa völlinn fyrir vítaspyrnukeppnina og þurfti því að gera þarfir sínar á vellinum. Liðsfélagar hans mynduðu um hann hring á meðan hann kastaði þvagi á völlinn. Goycochea ver víti frá Roberto Donadoni er Argentína sló heimamenn Ítala út í undanúrslitum á HM 1990.Ross Kinnaird/EMPICS via Getty Images Þetta virkaði gegn bæði Júgóslavíu og Ítalíu þar sem vörslur hans komu Argentínu áfram. Allt stefndi í vítaspyrnukeppni í úrslitaleiknum við Vestur-Þýskaland í úrslitaleiknum en þeir þýsku fengu vítaspyrnu þegar fimm mínútur voru til leiksloka. Goycochea var nálægt því að verja spyrnu Andreasar Brehme en sú fór inn. Ef til vill var það vegna þess að argentínska markverðinum tókst ekki að framkvæma óhefðbundna pissuathöfn sína fyrir það. Hjátrúin viðhélt sér það sem eftir lifði af ferli Goycochea og hann varð eftir mótið aðalmarkvörður Argentínu næstu árin. Hann var hluti af liðinu sem vann Suður-Ameríkukeppnina, Copa America, árin 1991 og 1993 og Álfukeppnina árið 1992. Hann fór þá aftur á HM með liðinu árið 1994 en það mót var mikil vonbrigði er sterkt lið Argentínu féll úr leik fyrir Rúmeníu í 16-liða úrslitum. Goycochea var að vísu varamarkvörður á því móti og sá sína menn því falla úr keppni af bekknum í Bandaríkjunum.