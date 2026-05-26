Öll mörkin úr Bestu deildinni: Sjáðu meistara­verk Jankó og endur­komu FH

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Fram fagnaði sigri sem lyfti liðinu upp af botni deildarinnar. vísir / guðmundur

Fimm leikir fóru fram í Bestu deild kvenna í gærkvöld og mörkin úr þeim má sjá hér fyrir neðan.

Breiða­blik - FH 2-3 | Veisla í Kópa­vogi

Breiðablik var með fullt hús stiga á toppi deildarinnar fyrir leikinn en FH, sem var í þriðja sæti með tíu stig, sýndi mikinn karakter og kom til baka í tvígang áður en liðið tryggði sér sigurinn.

Fram - Þór/KA 3-2 | Sendu norðankonur á botninn

Með sigrinum lyfti Fram sér upp af botni deildarinnar og fór upp í fjögur stig á meðan Þór/KA situr nú neðst með tvö stig eftir sex umferðir.

Sigurmark Fram kom svo eftir vel útfærða hornspyrnu snemma í síðari hálfleik og þjálfarinn viðurkenndi að það hefði verið sérstaklega gaman að sjá þá útfærslu ganga upp.

„Já, þetta var æft í gær. Þetta er frá meistara Jankó, þetta er hans trix og það virkaði vel í dag,“ sagði Anton Ingi Rúnarsson.

Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigur­mark gegn sínu gamla fé­lagi

Valur komst á sigurbraut eftir erfiða byrjun á mótinu. Nadía Atladóttir skoraði sigurmarkið gegn sínu gamla félagi.

ÍBV - Grindavík/Njarðvík 1-1 | Dramatískt jöfnunarmark í uppbótartíma

Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, vill meina að markið sem Grindavík/Njarðvík skoraði hefði aldrei átt að standa.

Allison Patricia Clark skoraði jöfnunarmark ÍBV á lokamínútu uppbótartímans og tryggði ÍBV mikilvægt stig eftir frábæra byrjun á tímabilinu.

Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugar­dal

Með sigrinum fór Stjarnan upp í fimmta sæti og er þar með átta stig en Þróttur er sæti ofar með níu.

