Írar unnu góðan sigur

Andri Broddason skrifar
Heimir Hallgrímsson má vera ánægður með góðan sigur á Katar í kvöld. Vísir/Getty

Heimir Hallgrímsson og lærisveinar hans hjá írska landsliðinu unnu Katar í vináttuleik 1-0. Leikurinn fór fram á Írlandi og eru Katarar að hita upp fyrir HM í fótbolta sem byrjar í sumar.

Katar er í riðli B á HM með Kanada, Sviss og Bosníu og Hersegóvínu.

Írland rétt missti af sæti á HM eftir að hafa tapað í vítaspyrnukeppni á móti Tékklandi. Núna þegar flestar af stórum deildum heimsins eru búnar taka við vináttulandsleikir.

Írar byrjuðu leikinn sterkt með frábærum skalla Nathan Collins úr hornspyrnu strax á fimmtu mínútu. Eftir markið var ljóst að Írar væru sterkari aðilinn og stjórnuðu leiknum.

Í lok fyrri hálfleiks fær Jack Moylan rautt spjald og Írar þá orðnir einum færri. Moylan ætlaði að tækla boltann en fór hátt með takkana og endaði á að fara beint í sköflunginn á Jassem Graber.

Rauða spjaldið gaf Katar leið inn í leikinn en það dróg ekki til tíðinda fyrr en á 80. mínútu þegar Almoez Ali sló til Jayson Molumby. Við það fékk Ali réttilega rautt spjald og jafnt var orðið í báðum liðum.

Eftir það dó leikurinn út og Írarnir sigldu sigrinum heim. Næsti leikur liðsins er 5. júní á móti Kanada.

