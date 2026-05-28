Írar unnu góðan sigur Andri Broddason skrifar 28. maí 2026 21:06 Heimir Hallgrímsson má vera ánægður með góðan sigur á Katar í kvöld. Vísir/Getty Heimir Hallgrímsson og lærisveinar hans hjá írska landsliðinu unnu Katar í vináttuleik 1-0. Leikurinn fór fram á Írlandi og eru Katarar að hita upp fyrir HM í fótbolta sem byrjar í sumar. Katar er í riðli B á HM með Kanada, Sviss og Bosníu og Hersegóvínu. Írland rétt missti af sæti á HM eftir að hafa tapað í vítaspyrnukeppni á móti Tékklandi. Núna þegar flestar af stórum deildum heimsins eru búnar taka við vináttulandsleikir. Írar byrjuðu leikinn sterkt með frábærum skalla Nathan Collins úr hornspyrnu strax á fimmtu mínútu. Eftir markið var ljóst að Írar væru sterkari aðilinn og stjórnuðu leiknum. Í lok fyrri hálfleiks fær Jack Moylan rautt spjald og Írar þá orðnir einum færri. Moylan ætlaði að tækla boltann en fór hátt með takkana og endaði á að fara beint í sköflunginn á Jassem Graber. Rauða spjaldið gaf Katar leið inn í leikinn en það dróg ekki til tíðinda fyrr en á 80. mínútu þegar Almoez Ali sló til Jayson Molumby. Við það fékk Ali réttilega rautt spjald og jafnt var orðið í báðum liðum. Eftir það dó leikurinn út og Írarnir sigldu sigrinum heim. Næsti leikur liðsins er 5. júní á móti Kanada. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sigursteinn barðist við tárin Handbolti „Íslenska eldfjallið“ sem átti að vera varaskeifa en vann svo titilinn Handbolti „Það er algjör geðbilun að spila í þessum hita“ Sport Aron verður aðalþjálfari FH en Sigursteinn aðstoðar Handbolti Carlsen í neðsta sæti í Noregi Sport Ósátt með HSÍ eftir að hafa orðið fyrir fordómum: „Hreint út sagt ömurlegt“ Handbolti Hættu leik þegar flugeldum var skotið inn á völlinn Handbolti Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Íslenski boltinn Emil Barja tekur við Stjörnunni Körfubolti Vilja ráða Iraola eða Lampard Enski boltinn Fleiri fréttir Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Írar unnu góðan sigur „Skítugur blettur á íþróttinni okkar“ Allegri ráðinn þjálfari Napoli Sjáðu allar bestu stoðsendingar tímabilsins í enska boltanum Jón Daði utan hóps af persónulegum ástæðum Stórhuga Börsungar að undirbúa tilboð í Álvarez Vilja ráða Iraola eða Lampard Frimpong í kuldanum og fer ekki á HM Mikil leynd yfir meiðslum Neymar en þau minna á Romário Vann tvo Evróputitla sama vorið Sér ekkert að því að senda leikmönnum bara tölvupóst Sjáðu markið sem tryggði Palace sigur í Sambandsdeild Evrópu Í keppni sem þeim var vísað út úr: „Ævintýri sem átti að enda svona“ Afturelding á flugi, 16 ára hetja Gróttu gegn Þrótti og fyrsti sigur Ægis Unnu sinn fyrsta Evróputitil í kveðjuleik Glasners Davíð Smári fór illa með gömlu lærisveinana Barcelona búið að landa Gordon Ederson nálgast Manchester United Fyrirliðinn braut hjörtu Hearts Dæmi um að landsliðsmenn hafi keypt tíu miða Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu“ Stórlið slást um Gordon Schmeichel neyðist til að hætta vegna meiðsla Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Tottenham leitar að rót meiðslavandans Bíður lengur eftir fyrsta landsleiknum eftir slæm tíðindi Nuno verður áfram stjóri West Ham Sveindís ekki með í mikilvægum leikjum Íslands Arteta valinn þjálfari ársins í fyrsta sinn Sjá meira