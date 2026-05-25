Uppgjörið: Víkingur R. - Valur 0-1 | Nadía með sigurmark gegn sínu gamla félagi Andri Broddason skrifar 25. maí 2026 21:10 vísir / diego Valur vann 1-0 útisigur á Víkingi í Víkinni í Bestu deild kvenna í fótbolta. Valur er á sigurbraut eftir erfiða byrjun á mótinu. Víkingur tók á móti Val í sjöttu umferð Bestu deildra kvenna og þurftu bæði lið á sigri að halda. Leikurinn byrjaði rólega þar sem bæði lið voru þétt og lítið um færi. Seinni hálfleikur byrjaði hinsvegar með látum þegar Ísabella Sara Tryggvadóttir tekur boltann á hægri kantinum og kemur með frábæra sendingu beint í hlaupaleiðina hjá Nadíu Atladóttur. Hún þurfti lítið annað að gera en leggja boltanum þægilega í netið og mikilvægt mark fyrir Val. Eftir markið byrjaði Víkingur að sækja harðar og reyndu að sækja sér jöfnunarmarkið. Þær sóttu af miklum krafti en náðu aldrei að koma sér í almennileg færi og skapa alvöru hættu. Valskonur svöruðu sókn Víkings með að leggjast lágt með liðið sitt en við það skapaðist færi á góðum skyndisóknum þegar þær unnu boltann. Þær náðu að ógna nokkrum sinnum eftir að hafa unnið boltann hátt á vellinum en það var því miður aldrei nein dauðafæri úr því. Leikurinn endar því 1 – 0 fyrir Val í frekar tíðinalitlum leik. Sanngjarn sigur þar sem Valskonur sköpuðu sér hættulegri færi heldur en Víkingur. Atvik leiksins Atvik leiksins er klárlega mark Nadíu sem tryggði Val sigurinn í dag eftir frábæra stoðsendingu frá Ísabellu Söru. Annað athyglisvert sem gerðist var að Bergdís Sveinsdóttir þurfti að fara út af vellinum eftir að hafa fengið boltann í hausinn af stuttu færi. Við vonum að þessi meiðsl eru ekki alvarleg og að Bergdís geti mætt aftur á völlin sem fyrst. Stjörnur og skúrkar Það voru tveir leikmenn áberand bestir á vellinum, það voru Nadía Atladóttir og Ísabella Sara Tryggvadóttir. Þær eru báðar leikmenn Vals og var ekki nein ógn á marki Víkinga nema þær tvær stóðu bakvið það. Sem sýnir sig í marki leiksins sem þær bjuggu til í sameiningu. Dómarinn Twana Khalid Ahmed var með góða stjórn á leiknum. Leyfði leiknum að flæða en dæmdi annars mjög flottan leik. Undirrituðum fanst hann hafa mátt gefa Ísfold Marý Sigtryggsdóttur í vörn Víkings spjald eftir harkalegt brot og hendi á sama tíma en Ahmed var ekki á sama máli. Stemning og umgjörð Alltaf flott umgjörð í fossvoginum en mætingin hefði mátt vera betri. Ekki mikil stemning í stúkunni nema tvær trommur sem héldu einhverju lífi hjá fólkinu. Vindur beint í stúkuna setti klárlega strik í reikninginn Kærkominn sigur Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, er hæstánægður með þrjú stig í víkinni en er orðinn þreyttur á að allir leikir eru naglbítar. „tveir leikir í röð án þess að fá á okkur mark og leikirnir tveir á undan því fengum við á okkur þrjú mörk. Þannig varnarleikurinn er jákvæður. Valur sitja núna í sjöunda sæti deildarinnar og hoppa yfir mótherja sína í dag með einu stigi. Svekkjandi tap á heimavelli Einar Guðnason, þjálfari Víkings er svekktur eftir leik að hafa tapað á heimavelli. Hann var þó ánægður með frammistöðu liðsins í seinni hálfleik eftir rólegan fyrri hálfleik. Það helsta sem vantaði var lokahnykkurinn. Sætt að skora á gamla heimavellinum Nadía Atladóttir er sátt eftir að hafa skorað sigurmark á sínum gamla heimavelli. „Mér hefur alltaf liðið vel hérna í víkinni og það er alltaf gaman að skora hérna.“ Nadía segir einnig að nýja kerfið sem Valur spilaði í þessum leik hafi virkað og búast má við að það verði spilað í næstu leikjum. Lítið hefur verið skorað en að hennar mati komu fleiri færi úr því að spila með sterkum kantmönnum. Besta deild kvenna Víkingur Reykjavík Valur