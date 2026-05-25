Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, var afar ánægður með að hafa loksins náð fyrsta sigri liðsins í Bestu deildinni í sumar eftir 3-2 sigur á Þór/KA í Úlfarsárdal í kvöld.
„Þetta er gífurlega mikilvægt. Það er alltaf gott að ná í sigur og við erum búin að bíða smá tíma eftir því. Við náðum jafntefli síðast og svo sigri núna þannig að við höldum áfram að telja stigin,“ sagði Anton Ingi eftir leik.
Fram lenti undir strax á sjöttu mínútu en svaraði með tveimur mörkum á tveimur mínútum og sneri leiknum sér í vil.
„Viðbrögðin voru virkilega góð. Þetta hefur svolítið verið sagan hjá okkur í byrjun tímabilsins að við höfum verið að fá á okkur mark snemma í leikjum. Það gerðist aftur í dag en eftir það tókum við bara yfir leikinn,“ sagði Anton Ingi.
Sigurmark Fram kom svo eftir vel útfærða hornspyrnu snemma í síðari hálfleik og þjálfarinn viðurkenndi að það hefði verið sérstaklega gaman að sjá þá útfærslu ganga upp.
„Já, þetta var æft í gær. Þetta er frá meistara Jankó, þetta er hans trix og það virkaði vel í dag,“ sagði Anton að lokum.