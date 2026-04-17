Upp­gjörið: Breiðablik-ÍA 1-0 | Blikar stóðust stórsókn Skagamanna

Stefán Marteinn Ólafsson skrifar
Höskuldur Gunnlaugsson kom Blikum yfir úr vítaspyrnu. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson

Blikar unnu 1-0 sigur á Skagamönnum í Kópavoginum í annarri umferð Bestu deildar karla í fótbolta í kvöld eftir að hafa staðist stórsókn Skagamanna sem höfðu heppnina ekki með sér upp við mark Blika. 

Höskuldur Gunnlaugsson skoraði eina mark leiksins úr vítaspyrnu sem dæmd var fyrir hendi á Viktor Jónsson, framherja Skagamanna.

Leikurinn fór heldur hljóðlega af stað og bæði lið aðeins að þreifa á hvor öðru. Breiðablik var að komast í flottar stöður en ekki ná að koma tilraun á markið.

Skagamenn náðu að koma boltanum í netið en Markús Páll Ellertsson var réttilega dæmdur rangstæður eftir um tuttugu mínútna leik. Hárrétt ákvörðun og enginn sem mótmælti heldur.

Mínútu síðar var Gísli Eyjólfsson næstum því búin að skora á gömlu félagana þegar lélegur bolti úr vörn Breiðabliks rataði beint í lappir til Gísla og hann óð inn á teig og lét vaða en Anton Ari Einarsson varði vel.

Það dró til tíðinda á 36. mínútu leiksins þegar Breiðablik tók hornspyrnu og eftir smá klafs í teignum fékk Viktor Jónsson boltann í hendina og Jóhann Ingi dómari benti á punktinn og dæmdi vítaspyrnu.

Höskuldur Gunnlaugsson fór á punktinn og var öryggið uppmálað og þó Árni Marínó Einarsson hafi verið í boltanum var þetta bara frábær spyrna út við stöng og Breiðablik tók forystu.

Höskuldur Gunnlaugsson skoraði sigurmarkið af vítapunktinum fyrir Breiðablik.Guðmundur/Vísir

Skagamenn áttu tilraun stuttu eftir markið sem á einhvern ótrúlegan hátt endaði ekki í netinu en Ómar Björn Stefánsson setti boltann í stöngina og Markús Páll Ellertsson átti svo skalla rétt yfir markið í frábærri sókn ÍA.

Það var smá hiti undir lok fyrri hálfleiks og Lárus Orri Sigurðsson og Ólafur Ingi Skúlason lentu í einhverjum orðaskiptum sem endaði með spjaldi á báða bekki. Breiðablik fór inn í hálfleikinn með eins marks forystu.

Smá hiti undir loks fyrri hálfleik hjá Breiðablik og ÍAGuðmundur/Vísir

Skagamenn mættu með krafti út í seinni hálfleikinn og sóttu stíft að marki Breiðabliks. Gísli Eyjólfsson fékk frábært tækifæri til þess að jafna leikinn snemma í seinni hálfleik þegar hann slapp einn á móti Antoni Ara sem lokaði vel á hann.

Skagamenn átti hættulegri færi og átti Haukur Andri Haraldsson stórkostlegt skot sem virtist ætla að skrúfast upp í samskeytin en small í stönginni. Skaginn var mjög nálægt því að finna jöfnunarmarkið.

Undir lok leiks fengu báðir aðstoðarþjálfarar liðana, Jón Guðni Fjóluson og Dean Martin að líta rauða spjaldið. Mikill hiti greinilega í boðvöngum liðana.

Skagamenn reyndu að sækja jöfnunarmarkið og sendu marga menn fram en allt kom fyrir ekki og Breiðablik fór að lokum með eins marks sigur 1-0 á Kópavogsvelli.

Atvik leiksins 

Vítaspyrnan sem var dæmd og Breiðablik skoraði úr var heldur vafasöm. Virðist fara í lærið á Viktor Jóns og upp í hendina á honum. Blikar skora svo sigurmarkið úr þessari spyrnu.

Einnig hægt að nefna baráttu þjálfarana á hliðarlínunni. Það var hiti þar og rauð spjöld.

Stjörnur og skúrkar

Ívar Örn Árnason var frábær í vörn Breiðabliks í kvöld. Hefur smollið inn í þetta Blikalið eins og flís við rass. Varnarleikur Breiðabliks verið frábær í upphafi móts.

Hjá Skaganum var Gísli Eyjólfs óheppin að komast ekki á skora ekki. Fékk færin en það vildi ekki detta fyrir hann.

Dómararnir

Jóhann Ingi Jónsson var á flautunni í dag. Þetta var ekki gallalaust hjá honum og hans teymi. Spurningarmerki við vítaspyrnuna sem er dæmd hvort boltinn fari af lærinu og upp í hendina á Viktori sem ætti þá ekki að vera víti. Lítil atriði líka sem hægt er að taka fyrir en látum það liggja milli hluta. Teymið í dag hefur átt betri daga, það verður bara að viðurkennast.

Stemingin og umgjörð

Það var vel mætt á Kópavogsvöll í kvöld. Fínasta stemning og gott veður sem skemmdi ekki fyrir. Grillið á sínum stað sem klikkaði ekki frekar en fyrri daginn.

Viðtöl

Ívar Örn Árnason og Böðvar Ingi Böðvarsson í leiknumGuðmundur/Vísisr

„Leyfum þeim svolítið að halda í boltann sem var nú ekki uppleggið okkar“

„Þeir voru svolítið með okkur í köðlunum undir lokin“ sagði Ívar Örn Árnason leikmaður Breiðabliks eftir sigurinn í dag.

„Við byrjuðum fyrri hálfleik á að stjórna leiknum frá A-Ö fannst mér. Byrjum seinni hálfleikinn svo bara afskaplega vel og búum til eitt færi en svo finnst mér bara orkustigið okkar falla svolítið niður“

„Við föllum aðeins aftur og leyfum þeim svolítið að halda í boltann sem var nú ekki uppleggið okkar en einhvern veginn þróaðist það bara þannig“

„Við erum svo bara í nauðvörn hér og þar og kannski bara heppnir að vissu leyti líka undir lokin“

Ívar Örn hefur verið frábær frá því hann kom til KA og hefur smollið vel inn í liðið.

„Maður er búin að spila í þessari deild í þetta mörg ár og maður vissi svona sirka hvernig stíllinn hjá Blikum er“

„Það er nú bara aðallega leikmönnum og þjálfarateymi að þakka að ég hef smollið svona vel inn í þetta lið. Ég á þeim að þakka fyrir það“ sagði Ívar Örn Árnason.

Ólafur Ingi Skúlason á hliðarlínunni í kvöld.Guðmundur/Vísir

„Smá handbremsa á okkur í sóknarhreyfingum“

„Ég er ánægður með stigin þrjú en það er margt sem að við hefðum geta gert betur hérna í dag“ sagði Ólafur Ingi Skúlason eftir leikinn í kvöld. 

„Við tökum stigi og vörðumst vel en aftur erum við svona pínu hræddir þegar við erum á boltanum og leyfum þeim svona að stýra svolítið ferðinni í seinni hálfleik sem að var ekki ætlunin en ég er ánægður með stigin“

Breiðablik voru virkilega þéttir til baka og hefur varnarleikurinn þeirra verið öflugur í upphafi móts.

„Við höfum unnið mikið í varnarleiknum og það sýnir sig. Við höfum líka verið að vinna í sóknarleiknum en það er svona aðeins ábótavant“

„Ég veit ekki hvort að það sé svona vorbragur hjá okkur eða það er svona smá handbremsa á okkur í sóknarhreyfingum, tempó á bolta og annað. Við þurfum að bæta í þar“

„Það er svona pínu dálítið hugrekki að þora að spila upp á milli línana og snúa meira með boltann og spila honum fram á við. Við erum aðeins of gjarnir ennþá að spila honum kannski til baka þegar við getum og erum búnir að gera mjög vel í upphafi og erum komnir í svæði þar sem að við eigum að geta meitt andstæðingin en við svona höfnum því einhvern veginn og förum svolítið til baka aftur og það gerir það að verkum að það er ekki nógu mikið bit í þessu hjá okkur“ 

Það var ekki bara barátta á vellinum en bekkir liðana fengu rauð spjöld í kvöld. Ólafur Ingi vildi þó lítið tjá sig um það eftir leik.

„Það er bara ástríða í þessu og ekkert meira um það að segja“sagði Ólafur Ingi Skúlason

