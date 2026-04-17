Víkingur sótti góðan 2-0 útisigur gegn KA norður til Akureyrar í annarri umferð Bestu deildar karla í dag.
Gylfi Þór Sigurðsson skoraði úr víti áður en Elías Már Ómarsson tryggði sigurinn endanlega.
Víkingar hafa fjögur stig eftir tvær umferðir en KA menn enn stigalausir.
Leikurinn fór heldur rólega af stað og liðin þreifuðu fyrir sér en Víkingar héldu meira í boltann líkt og við var búist fyrir fram.
KA menn komust í góða stöðu eftir um 25 mínútna leik en fóru illa að ráði sínu þrír gegn tveimur varnarmönnum Víkinga og sóknin rann út í sandinn.
Stuttu síðar var Oliver Ekroth í fínu færi en fékk boltann nokkuð skyndilega í markteignum og skallinn fór yfir.
KA hefði svo í tvígang getað komist í forystu áður en hálfleiknum lauk en allt kom fyrir ekki.
Samuel Karl Kroon átti góða fyrirgjöf á Daniel Dejan Djuric sem var kominn inn á teig en setti boltann yfir af frábæru færi.
Danijel var svo aftur á ferðinni stuttu síðar þegar hann gerði vel í að hirða boltann af Gunnari Vatnhamar við miðlínuna og slapp einn í gegn en ákvað að reyna renna boltanum til vinstri á Jakob Héðinn Róbertsson en sendingin endaði fyrir aftan hann. taðan markalaus í hálfleik.
Lítið var um opin færi til að byrja með í síðari hálfleik en Karl Friðleifur Gunnarsson fékk fínt skallafæri eftir horn en Steinþór Már Auðunsson í marki KA sá við honum.
Kári Gautason átti hörku sprett upp völlinn á 67. mínútu þegar KA sótti hratt eftir horn Víkinga en skot Kára fór yfir úr flottu færi.
Á 73. mínútu voru sýndu Víkingar klókindi sín og fengu að launum vítaspyrnu. Leikurinn hafði verið stopp til að huga að meiðslum Steinþór Márs í marki KA en Víkingar voru þá með boltann. Dómari leiksins lét svo boltann detta fyrir framan Daníel Hafsteinsson til að setja leikinn í gang aftur og Daníel lyfti boltanum í fyrsta yfir vörn KA þar sem Valdimar Þór Ingimundarson var á ferðinni og Steinþór keyrði hann niður í teignum og vítaspyrna réttilega dæmd.
Á punktinn steig Gylfi Þór Sigurðsson og skoraði af öryggi.Víkingar gerðu svo úti um leikinn þegar þrjár mínútu voru eftir af venjulegum leiktíma. Varamaðurinn Helgi Guðjónsson tók þá aukaspyrnu frá hægri og lyfti boltanum inn á teig þar sem annar varamaður, Elías Már Ómarsson, mætti á nærstöngina og skallaði boltann laglega inn.
Fleiri urðu mörkin ekki og hrósuðu Víkingar góðum 2-0 útisigri.
Þegar Daníel nýtti sér sofandahátt í vörn heimamanna og lyfta boltanum yfir vörnina eftir að leikurinn hafði verið stopp og Víkingar fengu í kjölfarið víti. Daníel fljótur að hugsa á meðan varnarmenn KA eru enn að átta sig á aðstæðum og staðan allt í einu orðin 1-0 fyrir Víkingi.
Varamenn Víkinga stálu eiginlega senunni. Helgi Guðjónsson lagði upp seinna mark Víkings á Elías Már Ómarsson en báðir komu þeir inn af bekknum. á átti Gunnar Vatnhamar öflugan leik í vörninni.
Kári Gautason kom inn á snemma leiks hjá KA vegna meiðsla Birgis Baldvinssonar og átti virkilega öfluga innkomu í bakvarðarstöðuna þar sem hann vann hvert einvígið á fætur öðru og sótti svo hratt upp vænginn þegar þurfti.
Danijel Dejan Djuric var iðulega einhversstaðar nálægt þegar KA var í hættulegri sókn en hann klúðrar dauðafæri og gerir svo illa þegar hann er kominn einn í gegn og á lélega sendingu til hliðar ætluð Jakobi Héðni og sóknin ónýt. Verður að gera betur í þessum stöðum.
Gunnar Oddur Hafliðason átti ágætis leik en ekkert meira en það. Alltof margar hræódýrar aukaspyrnur hér og þar en svo kannski ekkert dæmt á talsvert verra brot stuttu seinna.
Vítaspyrnan sem Víkingar fá er rétt að mínu mati en þeir áttu að fá annað víti líka undir blálokin þar sem ekkert var dæmt.
Mjög vel mætt á Greifavöllinn, enda glampandi sól og frábært veður til að spila fótbolta seinni part á föstudegi. Þ gerðu stuðningsmenn Víkinga sér glaðan dag og mættu norður í sannkallaðri partý rútu og skemmtu sér konunglega á leiknum.
Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, var virkilega ánægður með lið sitt þrátt fyrir 2-0 tap á heimavelli gegn Íslandsmeisturum Víkings í annarri umferð Bestu deildar karla og horfir bjartsýnn á tímabilið sem er nýhafið.
KA er stigalaust eftir tvo leiki en liðið beið lægri hlut gegn Stjörnunni í fyrstu umferð.
Hver fannst þér vera munurinn á liðunum í dag?
„Bara allt öðruvísi lið. Við erum hérna í fimm manna vörn og fannst við gera það vel, ég var mjög ánægður með strákana og við útfærðum leikinn virkilega vel. Þeir skapa eiginlega ekki neitt nema eru hættilegir í föstum leikatriðum og við vitum það og mér fannst leikurinn bara mjög góður að okkar hálfu.“
„Spiluðum vel, hefðum getað skorað hérna í fyrri hálfleik þegar að Danijel (Dejan Djuric) kemst í gegn og ætlar að spila þvert á Jakob (Héðinn Róbertsson) og eins í seinni hálfleik komust við tveir á einn þar sem Kári (Gautason) skýtur framhjá markinu þannig ég var mjög ánægður með leikinn en því miður kemur eitt augnablik sem að skiptir miklu máli; markmaðurinn okkar meiðist og dómarinn sleppir boltanum og ein sending í gegn og víti. Veit ekki hvort það er víti eða ekki en sanngjarnt örugglega, þeir áttu bara boltann, en ég hef bara ekki lent í þessu áður, þarna held ég að við sofnum bara í hálfa sekúndu og það getur bara kostað og mér finnst það svolítið breyta leiknum en enn og aftur ég er ánægður með liðið og svo skora þeir úr föstu leikatriði í lokin og þeir eru bara fyrnasterkt lið og mér fannst við standa okkur vel í dag.“
Hallgrímur var eitthvað ósáttur með aðdragandann að fyrsta marki Víkings og útskýrði það betur:
„Í fyrsta lagi er ég bara ósáttur að við séum ekki vakandi. Búinn að vera stopp leikurinn í eina, tvær mínútur og hann (Steinþór Már Auðunsson) er meiddur og þeir sleppa boltanum og eru komnir einir í gegn eftir eina sendingu, það getur ekki verið eðlilegt, þannig ég er bara mest ósáttur við það og ætla ekki að tjá mig meir.“
KA komst í nokkrar góðar stöður í leiknum sem nýttust ekki nægilega vel.
„Ég segi kannski ekki að við komumst í fullt af stöðum, við komumst í nokkrar, Víkingar eru fyrnasterkir og þó þeir fari með marga upp eru þeir bara öflugir til baka og þetta var miklu erfiðara að skapa á móti þeim en á móti Stjörnunni og við vissum það en mér fannst við bara vel í dag og já hefðum kannski á tveimur tímapunktum getað skorað en það gekk ekki í dag en það breytir því ekki að mér fannst leikurinn góður og ég er bara virkilega ánægður með strákana“.
Liðið líti vel út og er ánægður með hópinn
KA fer á Skipaskaga og mætir ÍA í næstu umferð þar sem liðið freistar þess að sækja sín fyrstu stig.
„Það er klárt mál, nú eigum við fínar frammistöður, sérstaklega góð síðast, og bara frekar góðir í dag. Við vitum að þetta eru erfið lið, góð lið, sem við eru búin að hafa sína hópa síðan í nóvember, við erum að fá leikmenn inn hérna seint sem hafa ekki verið í stórum hlutverkum í sínum liðum og þetta tekur bara aðeins tíma þannig við í KA erum salírólegir yfir stöðunni. Við erum virkilega ánægðir með hópinn og held að fólk sjái það að við lítum vel út og það er enginn skjálfti þó við höfum tapað fyrir tveimur af kannski bestu liðum landsins.“
Oliver Heiðarsson er nýjasta viðbótin í hópinn, eru það skilaboð til hinna liðanna að ykkur er alvara?
Já eða skilaboð til hinna liðanna, við erum bara að reyna gera eins vel og við getum, erum búnir að yngja aðeins liðið, bæði þeir sem komu inn á móti þeim sem fóru. Í dag byrjaði ég með tvo stráka inn á; Markús (Mána Pétursson) og Valda (Valdimar Loga Sævarsson) sem eru ungir, 2006, þannig við erum bara á þeim stað sem við viljum vera. Ég er virkilega ánægður með hópinn, ég er ánægður með þá sem komu inn. Mér finnst líka flott jafnvægi á svona týpunum og eins og ég segi þeir munu vaxa og við verðum orðnir mjög flottir innan skamms.“, sagði Hallgrímur að lokum.