Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu" Aron Guðmundsson skrifar 27. maí 2026 12:32 Olga Sevcova í leik með ÍBV VÍSIR/BÁRA Olga Sevcova, leikmaður Bestu deildar liðs ÍBV, hefur verið dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu" í leik gegn FH á dögunum þar sem að hún gaf leikmanni FH olnbogaskot í andlitið. Atvikið fór fram hjá dómaraþríeykinu í umræddum leik og var því ekki dæmt brot né fóru spjöld á loft eftir athæfi Olgu. Myndbandsupptökur sýna þá glögglega vítaverða hegðun Olgu og á fundi aga- og úrsurðarnefndar KSÍ var tekið fyrir erindi frá málskotsnefnd sambandsins varðandi hana. Klippa: Tveggja leikja bann fyrir olnbogaskot Að mati nefndarinnar sést greinilega á myndböndum sem liggja fyrir þegar leikmaður ÍBV, Olga Sevcova, rekur olnboga í andlit leikmanns FH þegar boltinn er fjarri. „Að mati aga- og úrskurðarnefndar er um að ræða alvarlegt agabrot sem felur í sér ofsafengna framkomu og varði viðurlögum samkvæmt 13. gr. reglugerðar KSÍ um aga- og úrskurðarmál. Aga- og úrskurðarnefnd lítur á sem svo að um sé að ræða háttsemi sem geti verið hættuleg. Með vísan til alls framangreinds er það mat aga- og úrskurðarnefndar að leikmaðurinn skuli sæta tveggja leikja banni í Íslandsmóti vegna háttsemi sinnar." Atvikið og umræðu í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland um það má sjá í spilaranum hér fyrir ofan og úrskurð aga-og úrskurðarnefndar má lesa í heild sinni hér.