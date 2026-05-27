Íslenski boltinn

Olga dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsa­fengna fram­komu“

Aron Guðmundsson skrifar
Olga Sevcova í leik með ÍBV VÍSIR/BÁRA

Olga Sevcova, leikmaður Bestu deildar liðs ÍBV, hefur verið dæmd í tveggja leikja bann fyrir „ofsafengna framkomu“ í leik gegn FH á dögunum þar sem að hún gaf leikmanni FH olnbogaskot í andlitið. 

Atvikið fór fram hjá dómaraþríeykinu í umræddum leik og var því ekki dæmt brot né fóru spjöld á loft eftir athæfi Olgu. 

Myndbandsupptökur sýna þá glögglega vítaverða hegðun Olgu og á fundi aga- og úrsurðarnefndar KSÍ var tekið fyrir erindi frá málskotsnefnd sambandsins varðandi hana.

Klippa: Tveggja leikja bann fyrir olnbogaskot

Að mati nefndarinnar sést greinilega á myndböndum sem liggja fyrir þegar leikmaður ÍBV, Olga Sevcova, rekur olnboga í andlit leikmanns FH þegar boltinn er fjarri.

„Að mati aga- og úrskurðarnefndar er um að ræða alvarlegt agabrot sem felur í sér ofsafengna framkomu og varði viðurlögum samkvæmt 13. gr. reglugerðar KSÍ um aga- og úrskurðarmál. Aga- og úrskurðarnefnd lítur á sem svo að um sé að ræða háttsemi sem geti verið hættuleg. Með vísan til alls framangreinds er það mat aga- og úrskurðarnefndar að leikmaðurinn skuli sæta tveggja leikja banni í Íslandsmóti vegna háttsemi sinnar.“

Atvikið og umræðu í Bestu mörkunum á Sýn Sport Ísland um það má sjá í spilaranum hér fyrir ofan og úrskurð aga-og úrskurðarnefndar má lesa í heild sinni hér.

