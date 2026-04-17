Stjarnan bar sigurorð af FH, 3-2, þegar liðin áttust við í annarri umferð Bestu-deildar karla í fótbolta á Samsung-vellinum í Garðbænum í kvöld. Andri Rúnar Bjarnason skoraði sigurmark Stjörnunnar í leiknum.
Stjörnumenn voru ívíð sterkari í fyrri hálfleik. Órvar Eggertsson komst nálægt því að brjóta ísinn fyrir heimamenn eftir tæplega stundarfjórðungs leik. Benedikt Warén setti þá Örvar í gegn. Örvar náði að sigra Jökul Andrésson í marki FH en boltinn fór hársbreidd framhjá.
Örvar var svo aftur á ferðinni um miðbik fyrri hálfleiks þegar hann geystist upp hægri kantinn, renndi boltanum fyrir mark FH. Þar kom Birnir Snær Ingason aðvífandi á fjærstöngina og setti boltann í netið.
Emil Atlason komst einnig nálægt því að skora fyrir Stjörnuna í fyrri hálfleik en Emil fór svo meiddur af velli um það 10 mínutum fyrir lok fyrri hálfleiks.
FH-ingar sóttu svo í sig veðrið á lokakafla fyrri hálfleiks og uppskáru jöfnunarmark skömmu fyrir hálfleikinn. Kjartan Kári Halldórsson skoraði þá af feykilegu öryggi úr vítaspyrnu sem dæmd var á Örvar fyrir að fella Adolf Daða Birgisson, fyrrverandi leikmann Stjörnunnar. Staðan var 1-1 þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik.
Tómas Orri Róbertsson náði svo forystunni fyrir FH í upphafi seinni hálfleiks. Tómas Orri gerði þá vel í að koma sjálfum sér í góða stöðu. Tómas Orri fékk að leika óáreittur upp að vítateigslínu upp við mark Stjörnunnar. Þar lét hann skotið ríða af, Árni Snær var með fingur á boltanum sem fór hins vegar í stöngina og inn.
Eftir rúmlega klukkutíma leik var staðan orðin jöfn. Andri Rúnar Bjarnason átti þá skalla sem Jökull Andrésson varði. Guðmundur Baldvin Nökkvason var réttur maður á réttum stað og potaði boltanum í netið af stuttu færi.
Andri Rúnar skoraði svo markið sem tryggði Stjörnunni stigin þrjú nokkrum mínútum fyrir leikslok. Samúel Kári Friðjónsson átti þá sendingu inn á vítateig FH og Andri kláraði færið af stakri prýði.
Lokatölur 3-2 Stjörnunni í vil en Stjarnan er með fullt hús stiga eftir tvær umferðir. FH er hins vegar með eitt stig eftir tvo leiki.