Komust ekki að samkomulagi og fer frítt frá félaginu Andri Broddason skrifar 28. maí 2026 21:43 Ibrahima Konate fer frítt frá Liverpool eftir að hafa verið í fimm ár hjá félaginu Liverpool FC via Getty Images Samningsviðræður Liverpool og varnarmannsins Ibrahima Konate hafa runnið út í sandinn. Hann mun því fara frítt frá félaginu í sumar eftir að hafa verið í fimm ár í Bítlaborginni. Ekki er víst hvert franski landsliðsmaðurinn fer en nú er orðið ljóst að hann verður ekki ennþá hjá Liverpool. Konate gekk til liðs við Liverpool frá RB Leipzig í þýsku úrvalsdeildinni og hefur átt gott gengi hjá Liverpool. Hann á að baki 183 leiki fyrir félagið og hefur unnið ensku úrvalsdeildina, F.A.-bikarinn og Carabao-bikarinn tvisvar. Liverpool þarf að hugsa hvernig félagið ætlar að endurbyggja vörnina sína nú þegar Konate er farinn. Félagið eyddi metfjárhæðum í félagsskiptaglugganum fyrir ári síðan en náði ekki að verja Englandsmeistaratitilinn. Nú eru þrír leikmenn hjá þeim farnir á brott. Það eru þeir Mohamed Salah, Andy Robertson og nú Konate.