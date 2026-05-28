Fótbolti

Komust ekki að sam­komu­lagi og fer frítt frá fé­laginu

Andri Broddason skrifar
Ibrahima Konate fer frítt frá Liverpool eftir að hafa verið í fimm ár hjá félaginu
Samningsviðræður Liverpool og varnarmannsins Ibrahima Konate hafa runnið út í sandinn. Hann mun því fara frítt frá félaginu í sumar eftir að hafa verið í fimm ár í Bítlaborginni.

Ekki er víst hvert franski landsliðsmaðurinn fer en nú er orðið ljóst að hann verður ekki ennþá hjá Liverpool.

Konate gekk til liðs við Liverpool frá RB Leipzig í þýsku úrvalsdeildinni og hefur átt gott gengi hjá Liverpool. Hann á að baki 183 leiki fyrir félagið og hefur unnið ensku úrvalsdeildina, F.A.-bikarinn og Carabao-bikarinn tvisvar.

Liverpool þarf að hugsa hvernig félagið ætlar að endurbyggja vörnina sína nú þegar Konate er farinn. Félagið eyddi metfjárhæðum í félagsskiptaglugganum fyrir ári síðan en náði ekki að verja Englandsmeistaratitilinn.

Nú eru þrír leikmenn hjá þeim farnir á brott. Það eru þeir Mohamed Salah, Andy Robertson og nú Konate.

Enski boltinn Liverpool FC

