Íslenski boltinn

Styrmir nýr for­maður hjá Val

Valur Páll Eiríksson skrifar
Styrmir Þór Bragason er nýr formaður knattspyrnudeildar Vals. Hann tekur við stöðunni af Birni Steinari Jónssyni sem stígur út úr stjórn eftir tveggja ára formennsku.

Styrmir hafði verið varaformaður undir formennsku Björns undanfarin tvö ár en hann var einnig framkvæmdastjóri Vals milli 2024 og 2025 en varð í fyrra framkvæmdastjóri Aðalskoðunar.

Björn Steinar tók árið 2024 við formennsku af Edvardi Berki Edvardssyni sem hafði verið formaður um árabil. Miklar breytingar hafa orðið hjá Val síðustu misseri og mánuði, þá sérlega fyrir yfirstandandi leiktíð þar sem ný stefna var tekin upp.

Gareth Owen var ráðinn yfir knattspyrnudeild félagsins og öllu þjálfarateymi karlaliðs félagsins skipt út. Hermann Hreiðarsson tók við liðinu með Chris Brazell sér til aðstoðar. Ári fyrr hafði Pétri Péturssyni verið skipt út sem þjálfara kvennaliðs félagsins og margir reyndir leikmenn yfirgáfu kvennalið félagsins.

Breki Logason, sem hefur setið í stjórn knattspyrnudeildar síðustu ár, tekur við sem varaformaður af Styrmi.

Torfi Geir Hilmarsson kemur þá inn í stjórnina og tekur sæti Björns Steinars. Baldur Þórólfsson, Kristinn Ingi Lárusson, Hilmar Þór Hilmarsson og Ólafur Thors sitja áfram í stjórninni.

Stjórn knattspyrnudeildar Vals:

  • Styrmir Þór Bragason, formaður
  • Breki Logason, varaformaður
  • Kristinn Ingi Lárusson - Meðstjórnandi
  • Ólafur Thors - Meðstjórnandi -
  • Baldur Þórólfsson - Meðstjórnandi
  • Hilmar Þorsteinn Hilmarsson - Meðstjórnandi
  • Torfi Geir Hilmarsson - Meðstjórnandi

Annar nýr formaður

Fleiri breytingar urðu hjá Val í vikunni en Hafrún Kristjánsdóttir bauð sig ekki fram til endurkjörs sem formaður félagsins. Líkt og greint var frá á Vísi í gærkvöld tók Arnar Þór Sævarsson, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra sveitarfélaga, við formennsku Vals af Hafrúnu.

Þá var tillaga um endurreisn styttu séra Friðriks Friðrikssonar, stofnanda Vals, felld á aðalfundi félagsins. Sú var tekin niður árið 2023 eftir að upplýst hafði verið um að Friðrik hefði leitað á unga drengi.

Deilt hefur verið um fjarlægingu styttunnar undanfarin þrjú ár og málið reglulega borið upp á fundum innan félagsins. Málið var fellt á aðalfundinum með 40 atkvæðum gegn 31.

Karlarnir fimmtu en konurnar sjöundu

Valur tapaði fyrir KR í Bestu deild karla á þriðjudaginn var og situr í fimmta sæti deildarinnar með 15 stig eftir níu leiki. Liðið mætir taplausu toppliði Víkings á sunnudagskvöldið kemur í síðasta leik fyrir landsleikjahlé.

Kvennalið félagsins vann Víking á mánudaginn var og er með sjö stig í sjöunda sæti Bestu deildar kvenna eftir sex leiki.

Valskonur mæta Þrótti að Hlíðarenda í Bestu deild kvenna í kvöld. Sá leikur verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland 3.

