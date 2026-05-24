Stjarnan selur miða til styrktar Ingvari Andri Broddason skrifar 24. maí 2026 08:00 Stjarnan ætlar að styrkja fyrrverandi leikmann sinn. Vísir/Hulda Margrét Þriðjudaginn 26. maí tekur Stjarnan á móti Víkingi í níundu umferð Bestu deildar karla og á leiknum ætlar Stjarnan að selja miða til styrktar Ingvari Jónssyni. Hann er fyrrverandi markvörður Stjörnunnar og núverandi leikmaður Víkings. Eins og greint hefur verið frá berst Ingvar við illkynja krabbamein sem hann var greindur með fyrir skömmu. Til að styðja Ingvar í baráttunni hefur Stjarnan ákveðið að selja styrktarmiða til að styðja sinn fyrrverandi leikmann sinn. Hægt verður að kaupa styrktarmiða á fimm, tíu og fimmtán þúsund krónur. Auk þess verður hægt að kaupa samsettan miða á fjögur þúsund krónur þar sem fylgir með miði á leikinn. Víkingur, núverandi lið Ingvars, hefur einnig stofnað styrktarreikning fyrir Ingvar sem hægt er að leggja inn á. Ingvar var leikmaður Stjörnunnar frá 2011 til 2014 þar sem Ingvar var lykilleikmaður þegar Stjarnan varð Íslandsmeistari 2014. Hann var valinn leikmaður tímabilsins það ár og fór út í atvinnumennsku eftir Íslandsmeistaratitilinn. Árið 2020 kemur Ingvar aftur heim og gengur þá í raðir Víkings og hefur átt farsælan feril þar. Hann hefur verið þrisvar Íslandsmeistari með Víkingi ásamt því að verða bikarmeistari þrisvar í röð. Hægt er að styrkja Ingvar með því að leggja inn á reikning sem knattspyrnudeild Víkings hefur sett upp fyrir hann.Reikningsnúmer: 0357-22-008868Kennitala: 420787-1469