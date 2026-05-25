Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 0-1 | Sterkur Stjörnusigur í Laugardal Gunnar Egill Daníelsson skrifar 25. maí 2026 21:05 Stjörnukonur fagna marki kvöldsins. Vísir/Diego Stjarnan gerði góða ferð í Laugardal og lagði Þrótt Reykjavík að velli, 1-0, í 6. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á AVIS vellinum í kvöld. Með sigrinum fór Stjarnan upp í fimmta sæti og er þar með átta stig en Þróttur er sæti ofar með níu. Þrátt fyrir markaleysi í fyrri hálfleik voru bæði lið hársbreidd frá því að brjóta ísinn í honum. Snædís María Jörundsdóttir fékk besta færi Stjörnunnar í fyrri hálfleik, á 13. mínútu, þegar hún lék á Sóleyju Maríu Steinarsdóttur hægra megin í vítateignum, ætlaði að leggja boltann niður í fjærhornið en Mollee Swift var eldsnögg niður og varði frábærlega. Fimm mínútum síðar var Þróttur nálægt því að ná forystunni þegar Eva Marie Wirtz reyndi að hreinsa frá en setti boltann í stöngina á eigin marki áður en Jakobína Hjörvarsdóttir bjargaði í horn með góðri tæklingu á Alexiu Czerwen sem hugðist fylgja á eftir og leggja boltann í netið. Eftir markalausan fyrri hálfleik var það Stjarnan sem náðu forystunni eftir klukkutíma leik. Andrea Mist Pálsdóttir tók þá hornspyrnu frá vinstri á nærstöngina þar sem boltinn virtist fara af Evu Marie Wirtz eftir mikla baráttu í markteignum. Eftir markið var Stjarnan líklegri til þess að bæta við mörkum heldur en Þróttur var að jafna metin og sigldi að lokum einstaklega sterkum útisigri í höfn. Hart var barist í kvöld.Vísir/Diego Atvik leiksins Fyrsta skot leiksins á fjórðu mínútu var athyglisvert. Sigríður Theódóra Guðmundsdóttir ætlaði að þruma að marki rétt fyrir utan vítateig en það fór ekki betur en svo að úr varð nokkurs konar skipting yfir á hægri kantinn. María Eva Eyjólfsdóttir náði hins vegar ekki að halda boltanum inni á vellinum og skot Sigríðar Theódóru endaði því í innkasti. Stjörnur og skúrkar Jakobína Hjörvarsdóttir var sem klettur í miðri vörn Stjörnunnar ásamt fyrirliðanum Önnu Maríu Baldursdóttur. Öll varnarlína Stjörnunnar var reyndar geysilega öflug þar sem Telma Steindórsdóttir og Eva Marie Wirtz stóðu vaktina vel í bakvörðunum, sérstaklega varnarlega, og skoraði Wirtz sigurmarkið. Bridgette Skiba var þá flott í markinu. Í svo lokuðum leik er ekki sjálfgefið að útnefna skúrka en sóknartengiliðir beggja liða, Birna Jóhannsdóttir hjá Stjörnunni og Þórdís Elva Ágústsdóttir hjá Þrótti, létu lítið fyrir sér fara og komust erfiðlega í takt við leikinn. Dómarinn Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson leysti verkefni sitt prýðilega ásamt teymi sínu. Ekki var ég sammála öllum aukaspyrnudómum hans í fyrri hálfleik en það var ég í þeim síðari. Leikurinn fékk að fljóta vel og ekki yfir miklu að kvarta. Stemning og umgjörð Það eru engir betri en Þróttarar að mæta á heimaleiki í Bestu deild kvenna og er það vel. Nokkrir ungir piltar léku á trommur og gerðu sitt besta til að halda uppi stuðinu. Umgjörðin er flott hjá Þrótturum og eins og áður er fjölmennt á sólarpallinn við aðganginn að stúkunni, sem lífgar upp á allt saman. „Ekki góður leikur hjá okkur" Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar.Vísir/Diego Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar úr Reykjavík, var niðurlútur eftir að lið hans tapaði 0-1 fyrir Stjörnunni í 6. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta á AVIS vellinum í Laugardal í kvöld. „Þetta var ekki góður leikur hjá okkur. Við áttum mjög slakan leik og í rauninni því miður þá verðskulduðum við sennilega að tapa þessum leik. Stjarnan stóð sig vel og uppskar eins og þær lögðu í þetta og ég er því miður hræddur um að við höfum líka gert það," sagði Jóhann Kristinn við Sýn Sport eftir leik. Spurður hvað hafi helst vantað upp á hjá leikmönnum Þróttar í leiknum í kvöld sagði hann: „Mér fannst ekki neitt ganga upp hjá okkur. Hreyfing án bolta, varnarleikur og svo þegar við komumst á síðasta þriðjung þá lögðum við aldrei neitt sérstakt próf fyrir markmann Stjörnunnar. Það fór margt úrskeiðis og við bara spiluðum illa." Að endingu sagði Jóhann Kristinn lið sitt verða að læra af tapinu í kvöld. „Einu áhrifin sem þetta verður og á að hafa er að við komum tvíefldar til leiks í næsta leik. Á milli leikja þarf ég að skoða hvernig ég er að undirbúa liðið og setja það upp því mér fannst við ekki vera tilbúnar í að spila kraftmikinn leik á móti öflugu liði eins og Stjörnunni í kvöld."