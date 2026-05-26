Íslenski boltinn

„Ætla að vona að við lærum af þessum leik“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Aron Sigurðarson hefur borið uppi sóknarleik KR í sumar. Vísir/Anton Brink

„Þessi leikur leggst bara vel í mig. Þetta er alltaf extra kitl, að taka þátt í þessum leikjum,“ segir Aron Sigurðarson leikmaður KR fyrir leikinn gegn Val í kvöld.

KR sló út Val í bikarnum fyrir ekki svo löngu og vann liðið síðan öruggan sigur á þeim í byrjun Íslandsmótsins. Í þessum tveimur leikjum skoraði KR átta mörk.

„Það gefur okkur ekki neitt í leiknum í kvöld. Við þurfum að mæta gíraðir og keyra hérna á þá frá fyrstu mínútu. Þetta er öðruvísi leikur heldur en við spiluðum á móti þeim í bikarnum. Þetta er frábært lið og allir leikir í þessari deild eru hörku erfiðir. Við þurfum bara að mæta með toppstykkið í lagi og mæta með alvöru orkustig og spila okkar leik.“

KR tapaði gegn Breiðabliki fyrir helgi og fékk liðið á sig sex mörk í þeim leik. Aron segir að slíkt komi ekki til greina í Vesturbænum í kvöld.

„Við fáum á okkur sex mörk og erum bara ólíkir sjálfum okkur, orkulitlir og erum seinir í seinni boltann og undir í baráttunni sem er eitthvað sem við stöndum alls ekki fyrir. Við viljum klárlega svara fyrir það í kvöld. Ég ætla að vona að við lærum af þessum leik.“

Besta deild karla KR Valur

