Enski boltinn

„Hverjum er ekki sama hvað fólki finnst?“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice fagnar hér sæti í undanúrslitum Meistaradeildarinnar eftir markalaust jafntefli við Sporting í kvöld. Getty/Rob Newell

Arsenal-maðurinn Declan Rice var kátur með sæti undanúrslitaeinvígi Meistaradeildarinnar en liðið tryggði sig áfram þrátt fyrir daufa frammistöðu í markalausu jafntefli á móti Sporting í kvöld.

„Ég er alsæll. Svo, svo glaður. Þetta var virkilega erfitt próf yfir tvo leiki en að komast í undanúrslit tvö ár í röð er magnað afrek fyrir þennan hóp og nú viljum við ganga skrefinu lengra og komast í úrslitaleikinn. Við höfum þegar spilað við Atletico Madrid á þessu tímabili og vitum við hverju við eigum von á, svo komið með þessar síðustu vikur,“ sagði Declan Rice, miðjumaður Arsenal, í samtali við TNT Sports eftir leik.

Um hversu svekkjandi kvöldið var: „Svekkjandi? Nei, við komumst í undanúrslit, jákvæðni alla leið. Hverjum er ekki sama hvað fólki finnst? Það eina sem skiptir máli er hvað þessum hóp finnst, hvað stjóranum finnst og við erum komnir í önnur undanúrslit. Ég er alsæll,“ sagði Rice.

„Við höldum áfram. Höldum áfram að spila vel. Höldum áfram að klára dæmið og komið með það. Komið með allt,“ sagði Rice.

Rice var spurður út í umtalið í kringum Arsenal-liðið síðustu vikur:

„Eins og hjá öllum öðrum toppklúbbum fylgir öllu umtal. Þetta er knattspyrnufélagið Arsenal, það er umtal í kringum hvern einasta leik. Ef þú spilar ekki vel, ef þú spilar ekki vel, þá tekur maður því með fyrirvara og heldur áfram. Komið með síðustu vikurnar. Þetta er rússíbani. Enginn ætlar að rétta þér neitt í þessum bransa. Við höldum bara áfram og það sem verður, verður. Við höldum áfram af fullum krafti,“ sagði Rice.

Um hvort þeir þurfi að vinna Manchester City á sunnudag en margir líta á hann sem úrslitaleik um enska meistaratitilinn:

„Auðvitað, maður verður að vinna hvern einasta leik. Við viljum vinna hvern einasta leik í ensku úrvalsdeildinni. Árangur okkar á þessu ári hefur verið magnaður í öllum keppnum. Þess vegna spilum við þennan leik. Þetta er fótboltaleikur þegar allt kemur til alls. Þetta snýst um hversu mikið þú vilt það, svo ég veit að ég verð tilbúinn, ég veit að strákarnir verða tilbúnir, svo áfram með það,“ sagði Rice.

