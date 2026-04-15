Manchester United stjarna í bann fyrir að blóta

Enska landsliðsmiðverðinum Harry Maguire hefur verið refsað fyrir að nota óviðeigandi orðbragð gagnvart fjórða dómara og mun því missa af leik Manchester United gegn Chelsea í ensku úrvalsdeildinni um næstu helgi.
Maguire var rekinn af velli eftir að hann kom ólöglega í veg fyrir augljóst marktækifæri í 2-2 jafntefli gegn Bournemouth í síðasta mánuði.
Hann tók því út leikbann í 1-2 tapi United gegn Leeds á heimavelli á mánudagskvöldið en mun nú einnig missa af útileik helgarinnar í London eftir að leikbannið var framlengt um einn leik.
Harry Maguire will miss Manchester United’s match at Chelsea with his FA misconduct charge set to be upheld.The FA charged Maguire on April 1: “It is alleged that the defender acted in an improper manner and/or abusive and/or insulting words and/or behaviour towards the fourth… pic.twitter.com/5UPciZ0EI7— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 15, 2026
Harry Maguire will miss Manchester United’s match at Chelsea with his FA misconduct charge set to be upheld.The FA charged Maguire on April 1: “It is alleged that the defender acted in an improper manner and/or abusive and/or insulting words and/or behaviour towards the fourth… pic.twitter.com/5UPciZ0EI7
Enska knattspyrnusambandið hefur gagnrýnt Maguire harðlega fyrir að blóta og nota ljótt orðbragð við fjórða dómara eftir rauða spjaldið sem hann fékk 20. mars.
Lisandro Martinez spilaði í miðverðinum við hlið Leny Yoro á móti Leeds en snemma í seinni hálfleik var Argentínumaðurinn rekinn af velli fyrir að toga í hárið á Dominic Calvert-Lewin. Martinez verður því líka í leikbanni.
Matthijs de Ligt er þegar frá vegna meiðsla. Allt bendir því til þess að Manchester United muni tefla fram ungum miðvörðum í formi Yoro (20 ára) og Ayden Heaven (19 ára) í leiknum á Stamford Bridge.