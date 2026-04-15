Dómarinn í leik Man. City og Arsenal fæddur í Manchester

Arsenal fékk ekki góðar fréttir þegar í ljós kom hver verður með flautuna þegar úrslitin gætu mögulega ráðist í baráttunni um enska meistaratitilinn 2026.
Manchester City tekur á móti Arsenal í toppslag ensku úrvalsdeildarinnar um næstu helgi en þar getur City minnkað forskot Arsenal í þrjú stig og einnig náð betri markatölu.
Arsenal hefur verið í basli í síðustu leikjum og tapaði á móti City í úrslitaleik enska deildabikarsins á dögunum. Liðið tapaði líka á móti Bournemouth á heimavelli um helgina og mætir Sporting í seinni leik átta liða úrslita Meistaradeildarinnar í kvöld.
Á sama tíma hafa City-menn verið afar sannfærandi í sínum leikjum og unnu meðal annars 3-0 útisigur á Chelsea um síðustu helgi.
Það er mikið undir í stórleiknum um næstu helgi þar sem Arsenal getur farið langt með að tryggja sér fyrsta enska meistaratitilinn í 22 ár með sigri.
Liðið er samt á útivelli og nú er komið í ljós að það verða ekki aðeins City-menn sem verða á heimavelli.
Anthony Taylor, dómari leiksins, er fæddur á Stór-Manchester svæðinu en hann er stuðningsmaður Altrincham.
Skytturnar hafa aðeins unnið tvo af síðustu níu leikjum sem hann hefur dæmt hjá þeim. Síðustu tveir hafa endað með jafntefli, 0-0 á móti Liverpool og 1-1 á móti Chelsea.
Taylor dæmdi báða Manchester-slagina á þessu tímabili, United vann seinni leikinn 2-0 en City vann fyrri leikinn 3-0.
Taylor hefur dæmt tvisvar á Ethiad-leikvanginum á þessu tímabili og City vann báða leikina, 3-1 á móti Bournemouth og 3-0 á móti United.
