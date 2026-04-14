Enski boltinn

Iraola yfir­gefur Bournemouth

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Andoni Iraola hefur náð góðum árangri sem stjóri Bournemouth.
Andoni Iraola hefur náð góðum árangri sem stjóri Bournemouth. Robin Jones / Getty Images

Bournemouth tókst ekki að sannfæra Andoni Iraola um að halda áfram þjálfun liðsins eftir þetta tímabil í ensku úrvalsdeildinni.

Samningur Spánverjans er að renna út í sumar. Bournemouth vildi endursemja en virðir ákvörðun hans um að leita á önnur mið, samkvæmt Sky Sports

Iraola er að ljúka sínu öðru tímabili sem þjálfari Bournemouth og hefur náð góðum árangri í starfi.

Undir hans stjórn hefur liðið ekki tapað í síðustu tólf deildarleikjum og situr í þéttum pakka við 11. sæti ensku deildarinnar, þrátt fyrir að hafa misst marga lykilleikmenn úr liðinu á síðustu mánuðum. 

Iraola var eftirsóttur síðasta sumar og verður eflaust ekki atvinnulaus lengi.

Leit er hafin að eftirmanni hans en Kieran McKenna, núverandi þjálfari Ipswich, er talinn vera efstur á blaði stjórnarmanna Bournemouth.

