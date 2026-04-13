Ungverski knattspyrnumaðurinn Dominik Szoboszlai hefur fengið harða útreið á samfélagsmiðlum eftir að hafa yppt öxlum frammi fyrir stuðningsmönnum Liverpool. Hann segir það hafa verið misskilning.
Atvikið átti sér stað þegar miðjumaðurinn gekk að stúkunni með stuðningsmönnum gestaliðsins eftir niðurlægjandi tap Liverpool fyrir Manchester City í átta liða úrslitum ensku bikarkeppninnar.
Szoboszlai virtist pirraður yfir móttökunum og sást yppa öxlum og veifa höndunum í átt að stuðningsmönnunum.
Viðbrögðin fóru sem eldur í sinu um netið og urðu að umtalsefni meðal stuðningsmanna Liverpool. Nú útskýrir Szoboszlai hvað gerðist.
"If it was a misunderstanding, then I apologise" 🗣️Dominik Szoboszlai explains his actions at full-time following Liverpool's defeat to Man City ⚽️ pic.twitter.com/Yw2H1gtYKk— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 13, 2026
„Þetta var kannski misskilningur milli mín og stuðningsmannanna. Ég meinti ekkert illt með því. Auðvitað veit ég hvað stuðningsmennirnir þýða fyrir þetta félag og hvað þetta félag þýðir fyrir stuðningsmennina,“ segir Dominik Szoboszlai fyrir seinni leikinn gegn Paris Saint-Germain á Anfield annað kvöld.
Liverpool er 0-2 undir í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar eftir að hafa verið yfirspilað í París.
„Ef þetta var misskilningur þá biðst ég afsökunar á því, en stuðningsmennirnir mega líka vita að mér líður ekkert betur en þeim. Mér líður nákvæmlega eins og þeim,“ útskýrir Szoboszlai nánar.
„Til að taka af allan vafa: Ég er með þeim, við erum með þeim og vonandi eru þeir líka með okkur,“ bætir þessi 25 ára gamli leikmaður við.
Liverpool hefur valdið miklum vonbrigðum eftir sigurinn í ensku úrvalsdeildinni í fyrra. Félagið frá Merseyside er í 5. sæti og á á hættu að missa af Meistaradeildarsæti á næsta tímabili.