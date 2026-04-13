Enski boltinn

Totten­ham að landa Robert­son en það er einn stór hængur á

Aron Guðmundsson skrifar
Andrew Robertson skoraði og lagði upp gegn Úlfunum í kvöld. Getty/Alex Livesey

Viðræður Tottenham og Andy Robertson, leikmanns Liverpool eru langt komnar og stefnir í að Skotinn spili með liðinu á næsta tímabili en það verður ekki raunin ef Tottenham spilar í B-deildinni. 

Robertson greindi frá því í síðustu viku að hann myndi yfirgefa herbúðir Liverpool eftir yfirstandandi tímabil þegar að samningur hans við Liverpool rennur út.

Heimildir BBC herma að viðræður Skotans við Tottenham séu langt komnar en Tottenham berst þessa dagana fyrir lífi sínu í ensku úrvaldseildinni og er tveimur stigum frá öruggu sæti þegar að sex umferðir eru eftir af deildinni. 

Viðræðurnar langt komnar en möguleg félagsskipti munu þó velta á því hvort Tottenham haldi sínu sæti í ensku úrvalsdeildinni að því er BBC heldur fram. 

Robertson hefur spilað 374 leiki með Liverpool frá því að hann gekk til liðs við félagið frá Hull City árið 2017.

Með liðinu frá Bítlaborginni hefur hann í tvígang orðið enskur meistari og einu sinni unnið Meistaradeild Evrópu sem og enska bikarinn auk fleiri meistaratitla.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið