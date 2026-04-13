Besta deildin fór af stað með látum um helgina og nóg af mörkum. Öll lið deildarinnar eru komin á blað og eftir því hélt ekkert þeirra hreinu. Öll mörkin má sjá að neðan.
Búist var við stórsigri KR á nýliðum Keflavíkur og útlit fyrir það þegar Arnór Ingvi Traustason kom KR yfir snemma í hans fyrsta leik í Bestu deildinni. Stefán Ljubicic framherji Keflavíkur skoraði tvö mörk til að snúa leiknum nýliðunum í hag en KR sýndi seiglu. Varamennirnir Stefán Árni Geirsson og hinn 16 ára gamli Alexander Rafn Pálmason tryggðu 3-2 sigur.
Einnig fór 3-2 á Akureyri þar sem Stjarnan vann útisigur á KA. Emil Atlason og Örvar Eggertsson komu Stjörnunni 2-0 yfir snemma en Birgir Baldvinsson minnkaði muninn fyrir heimamenn.
Emil skoraði öðru sinni í síðari hálfleiknum en Jakob Héðinn Róbertsson skoraði skömmu síðar fyrir KA-menn sem komust ekki lengra.
Leikur Fram og ÍA var tíðindalítill framan af. Atli Þór Jónasson skoraði í sinni frumraun fyrir Fram til að koma liðinu yfir snemma í síðari hálfleik. Viktor Jónsson jafnaði áður en nýi maðurinn, Markús Páll Ellertsson, skoraði tvö fyrir ÍA í fyrsta leik og kom liðinu 3-1 yfir áður en Sigurjón Rúnarsson minnkaði muninn og Kennie Chopart bjargaði svo stigi í blálok leiks. 3-3 jafntefli þar.
Nýliðar Þórs frá Akureyri áttu draumabyrjun. Þeir lentu að vísu undir þökk sé marki Dags Orra Garðarssonar sem skoraði þar með í frumraun sinni í deildinni. Christian Jakobsen jafnaði áður en Ingimar Arnar Kristjánsson skoraði laglegt sigurmark undir lok leiks við mikinn fögnuð. Þór vann 2-1 á Hlíðarenda.
Snemma í gær áttust ÍBV og FH við í Vestmannaeyjum. Viggó Valgeirsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild til að koma ÍBV yfir fyrir hlé en Kári Kristjánsson tryggði FH stig í frumraun sinni fyrir félagið.
Á föstudaginn var skildu Víkingur og Breiðablik jöfn 1-1. Kristófer Ingi Kristinsson kom Breiðabliki yfir snemma leiks en Gylfi Þór Sigurðsson tryggði Víkingi stig með laglegu marki eftir slæm mistök Antons Ara Einarssonar í marki Blika.