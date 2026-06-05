Íslenski boltinn

Höggin dynja á Þórsurum: Norð­maðurinn farinn heim

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sebastian Haugland (t.h.) er farinn heim. Sigurður Heiðar, þjálfari Þórs, glímir við töluverð skörð í hópi sínum þessi dægrin.
Sebastian Haugland (t.h.) er farinn heim. Sigurður Heiðar, þjálfari Þórs, glímir við töluverð skörð í hópi sínum þessi dægrin. Samsett/Vísir/Diego

Sebastian Haugland, norskur framherji Þórs á Akureyri, er farinn heim til Noregs og mun ekki spila aftur fyrir félagið. Þetta staðfestir Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari liðsins.

Haugland fór vel af stað með Þór og skoraði stórglæsilegt mark í 1-0 sigri á Fram í þriðju umferð deildarinnar. Fjölskylda hans varð aftur á móti fyrir áfalli á dögunum og hefur Haugland því haldið heim á leið til Noregs.

Í samtali við Vísi segir Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, að hann búist ekki við að Haugland komi aftur til liðsins.

Þór hafði verið í framherjaleit í nokkrar vikur þegar félagið samdi við Haugland og miklar vonir bundnar við hann. Nú er hins vegar útlit fyrir að liðið verði án hans og geti ekki fengið inn mann í hans stað fyrr en félagsskiptaglugginn opnar þann 15. júlí.

„Þetta er engin draumastaðan en almennt er staðan á hópnum heilt yfir mjög góð. Við erum með breiðan hóp og það hefur verið vesen að velja lið. Nú þurfa bara aðrir að stíga upp,“

Ofan á brotthvarf Haugland er Christian Greko Jakobsen í tveggja leikja banni þegar landsleikjahléinu lýkur og missir því af leikjum Þórs við ÍBV og FH um miðjan júní. Þegar hafði Isaac Atanga, lykilmaður í liðinu, ökklabrotnað og spilar ekki meira á leiktíðinni.

Atli Sigurjónsson tognaði aftan í læri og bættist á meiðslalista Þórs.VÍSIR / DIEGO

Þar að auki er Atli Sigurjónsson tognaður aftan í læri og verður frá um hríð. Það eru því fjórir lykilmenn hjá Þórsurum frá.

„Þetta er ekki ídealt og við þurfum að bregðast við þessu. Að missa tvo menn, sem áttu að vera aðalkallarnir. Þannig að við munum reyna að fá framherja og kantmann,“ segir Sigurður sem þarf þó að bíða fram í miðjan júlí til að bæta við hópinn.

Þórsarar hafa ekki unnið leik síðan Haugland tryggði liðinu sigur á Fram í þriðju umferðinni. Síðan hefur liðið tapað sex leikjum í röð og er með sex stig í tíunda sæti.

Algjörir lykilleikir eru fram undan eftir hlé, við ÍBV og FH, sem eru einu tvö liðin sem eru neðar en Þór í töflunni.

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