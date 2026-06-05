Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Valur Páll Eiríksson skrifar 5. júní 2026 13:45 Sebastian Haugland (t.h.) er farinn heim. Sigurður Heiðar, þjálfari Þórs, glímir við töluverð skörð í hópi sínum þessi dægrin. Samsett/Vísir/Diego Sebastian Haugland, norskur framherji Þórs á Akureyri, er farinn heim til Noregs og mun ekki spila aftur fyrir félagið. Þetta staðfestir Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari liðsins. Haugland fór vel af stað með Þór og skoraði stórglæsilegt mark í 1-0 sigri á Fram í þriðju umferð deildarinnar. Fjölskylda hans varð aftur á móti fyrir áfalli á dögunum og hefur Haugland því haldið heim á leið til Noregs. Í samtali við Vísi segir Sigurður Heiðar Höskuldsson, þjálfari Þórs, að hann búist ekki við að Haugland komi aftur til liðsins. Þór hafði verið í framherjaleit í nokkrar vikur þegar félagið samdi við Haugland og miklar vonir bundnar við hann. Nú er hins vegar útlit fyrir að liðið verði án hans og geti ekki fengið inn mann í hans stað fyrr en félagsskiptaglugginn opnar þann 15. júlí. „Þetta er engin draumastaðan en almennt er staðan á hópnum heilt yfir mjög góð. Við erum með breiðan hóp og það hefur verið vesen að velja lið. Nú þurfa bara aðrir að stíga upp,“ Ofan á brotthvarf Haugland er Christian Greko Jakobsen í tveggja leikja banni þegar landsleikjahléinu lýkur og missir því af leikjum Þórs við ÍBV og FH um miðjan júní. Þegar hafði Isaac Atanga, lykilmaður í liðinu, ökklabrotnað og spilar ekki meira á leiktíðinni. Atli Sigurjónsson tognaði aftan í læri og bættist á meiðslalista Þórs.VÍSIR / DIEGO Þar að auki er Atli Sigurjónsson tognaður aftan í læri og verður frá um hríð. Það eru því fjórir lykilmenn hjá Þórsurum frá. „Þetta er ekki ídealt og við þurfum að bregðast við þessu. Að missa tvo menn, sem áttu að vera aðalkallarnir. Þannig að við munum reyna að fá framherja og kantmann,“ segir Sigurður sem þarf þó að bíða fram í miðjan júlí til að bæta við hópinn. Þórsarar hafa ekki unnið leik síðan Haugland tryggði liðinu sigur á Fram í þriðju umferðinni. Síðan hefur liðið tapað sex leikjum í röð og er með sex stig í tíunda sæti. Algjörir lykilleikir eru fram undan eftir hlé, við ÍBV og FH, sem eru einu tvö liðin sem eru neðar en Þór í töflunni. Þór Akureyri Besta deild karla Mest lesið Dæmdur í lífstíðarbann frá öllum NBA leikjum Körfubolti Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Íslenski boltinn Guðjón Valur þjálfari ársins í Þýskalandi Handbolti Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Íslenski boltinn Heimsmeistari hélt að hún væri með tíðaverki en endaði á sjúkrahúsi Sport Vandræðaleg auglýsing og köld kveðja Sport Ekki Andabæjarútgáfa af norskri menningu Fótbolti Tækifæri bjóðist í fjarveru Sveindísar í lykilleik dagsins Fótbolti Andrea býr hjá breskri fjölskyldu sem styður hana til sigurs Golf Eftirspurnin sprengir skalann: Ódýrasti miðinn kostar hátt í milljón Körfubolti Fleiri fréttir Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Óskar Smári: „ Ánægður með varnarleikinn, stigin og úrslitin“ Uppgjörið: FH - Fram 6-2 | FH-liðið hrökk í gang í seinni hálfleik með Niu í broddi fylkingar Sjö marka veisla og Skagasigur gegn lánlausum FH-ingum Sjá meira