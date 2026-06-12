Íslenski boltinn

Af­hjúpa minningarstein Steina Gísla

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sigursteinn og Sigursteinn.
Sigursteinn og Sigursteinn. Vísir/ÍA

Minning Sigursteins Gíslasonar, Steina Gísla, verður heiðruð fyrir leik ÍA og Víkings í Mjólkurbikar karla í fótbolta í kvöld og raunar á öllum heimaleikjum Skagamanna hér eftir.

ÍA hefur reist stein til heiðurs minningu Sigursteins við inngang vallarins. Leikbolti mun hvíla á steinunum og tekinn þaðan af dómara fyrir hvern einasta leik þegar liðin ganga til vallar.

Sigursteinn lést aðeins 44 ára gamall árið 2012 eftir baráttu við krabbamein. Hann er goðsögn hjá bæði ÍA og KR þar sem hann lék stærstan hluta ferils síns en hann spilaði einnig fyrir Víking undir lok ferilsins.

Hann þjálfaði bæði hjá KR og Leikni Reykjavík og var nálægt því að stýra Leikni upp í efstu deild sumarið 2010.

Sigursteinn spilaði 335 leiki fyrir ÍA og skoraði í þeim 40 mörk. Hann vann alls níu Íslandsmeistaratitla með bæði ÍA og KR.

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