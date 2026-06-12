Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Valur Páll Eiríksson skrifar 12. júní 2026 12:32 Sigursteinn og Sigursteinn. Vísir/ÍA Minning Sigursteins Gíslasonar, Steina Gísla, verður heiðruð fyrir leik ÍA og Víkings í Mjólkurbikar karla í fótbolta í kvöld og raunar á öllum heimaleikjum Skagamanna hér eftir. ÍA hefur reist stein til heiðurs minningu Sigursteins við inngang vallarins. Leikbolti mun hvíla á steinunum og tekinn þaðan af dómara fyrir hvern einasta leik þegar liðin ganga til vallar. Sigursteinn lést aðeins 44 ára gamall árið 2012 eftir baráttu við krabbamein. Hann er goðsögn hjá bæði ÍA og KR þar sem hann lék stærstan hluta ferils síns en hann spilaði einnig fyrir Víking undir lok ferilsins. Hann þjálfaði bæði hjá KR og Leikni Reykjavík og var nálægt því að stýra Leikni upp í efstu deild sumarið 2010. Sigursteinn spilaði 335 leiki fyrir ÍA og skoraði í þeim 40 mörk. Hann vann alls níu Íslandsmeistaratitla með bæði ÍA og KR. ÍA Íslenski boltinn Besta deild karla Mjólkurbikar karla Mest lesið Gunnlaugur æfir með þeim besta í heimi fyrir U.S. Open Golf Phil Mickelson rekinn úr klúbbi fyrir að snerta konu óviðeigandi Golf Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Fótbolti Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Íslenski boltinn Lélegasti framherji mótsins strax fundinn Sport Hver er flottasta treyjan á HM? Fótbolti Sjáðu Elísabetu vinna titilinn með fjögurra sentímetra mun Sport Maður dagsins á HM: Jafnfætti prinsinn jafnaði sig í tæka tíð Fótbolti Þetta þarf að gerast svo við fáum leik á milli Messi og Ronaldo á HM Fótbolti Fleiri fréttir Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Sjá meira