Fótbolti

For­seti FIFA móðgaði Ítali

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gianni Infantino, forseti FIFA, móðgaði Ítala með ummælum sínum.
Gianni Infantino, forseti FIFA, móðgaði Ítala með ummælum sínum. Getty/Carl Recine/

Gianni Infantino, forseti FIFA, vakti mikið uppnám á Ítalíu eftir að hann gerði grín að lélegum árangri Ítalíu á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Það er óhætt að segja að honum hafi tekist að móðga Ítala.

Infantino var í viðtali við brasilísku sjónvarpsstöðina CazéTV og þar gerði hann grín að síðustu misheppnuðu tilraunum ítalska landsliðsins til að komast á heimsmeistaramótið í fótbolta.

„Kannski kemst Ítalía á HM með 64 liðum, eða kannski getum við tekið inn heil 228 lið,“ sagði Infantino.

FIFA hefur í dag 211 aðildarþjóðir en 48 þjóðir eru með á HM og er þetta stærsta heimsmeistarakeppni sögunnar.

Ítalska fréttastofan Ansa greinir frá því að íþróttamálaráðherra Ítalíu, Andrea Abodi, sé pirraður og vilji ræða við Infantino.

„Í ljósi mikillar fjarlægðar milli Ítalíu og Mexíkó er símtal til að skýra stöðuna besta lausnin, allt eftir tímaáætlun hans. Ég hef áhuga á að heyra hugsanir hans,“ sagði Abodi.

Ítalía hefur unnið heimsmeistarakeppnina fjórum sinnum, en fara þarf alla leið aftur til ársins 2014 til að finna síðasta skiptið sem Ítalía komst á HM.

Liðið missti af HM 2018, HM 2022 og HM 2026 þar sem Ítalir sátu eftir í undankeppninni í öll þrjú skiptin.

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