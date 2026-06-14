Forseti FIFA móðgaði Ítali Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júní 2026 07:03 Gianni Infantino, forseti FIFA, móðgaði Ítala með ummælum sínum. Getty/Carl Recine/ Gianni Infantino, forseti FIFA, vakti mikið uppnám á Ítalíu eftir að hann gerði grín að lélegum árangri Ítalíu á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Það er óhætt að segja að honum hafi tekist að móðga Ítala. Infantino var í viðtali við brasilísku sjónvarpsstöðina CazéTV og þar gerði hann grín að síðustu misheppnuðu tilraunum ítalska landsliðsins til að komast á heimsmeistaramótið í fótbolta. „Kannski kemst Ítalía á HM með 64 liðum, eða kannski getum við tekið inn heil 228 lið,“ sagði Infantino. FIFA President Gianni Infantino has faced backlash in Italy after mocking the Azzurri for their failure to qualify for the World Cup: 'Does he think he's being funny? He's not speaking as a fan at a bar, but as the President of FIFA'. pic.twitter.com/zuWa0tcaKJ— Football Italia (@footballitalia) June 12, 2026 FIFA hefur í dag 211 aðildarþjóðir en 48 þjóðir eru með á HM og er þetta stærsta heimsmeistarakeppni sögunnar. Ítalska fréttastofan Ansa greinir frá því að íþróttamálaráðherra Ítalíu, Andrea Abodi, sé pirraður og vilji ræða við Infantino. „Í ljósi mikillar fjarlægðar milli Ítalíu og Mexíkó er símtal til að skýra stöðuna besta lausnin, allt eftir tímaáætlun hans. Ég hef áhuga á að heyra hugsanir hans,“ sagði Abodi. Ítalía hefur unnið heimsmeistarakeppnina fjórum sinnum, en fara þarf alla leið aftur til ársins 2014 til að finna síðasta skiptið sem Ítalía komst á HM. Liðið missti af HM 2018, HM 2022 og HM 2026 þar sem Ítalir sátu eftir í undankeppninni í öll þrjú skiptin. L'uscita del presidente della FIFA, Gianni #Infantino, sulla mancata qualificazione dell'#Italia al #Mondiale non è piaciuta in #FIGC: questa la risposta raccolta dall'ANSA da fonti interne alla Federazione 👀 pic.twitter.com/WAELi5ltif— Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) June 12, 2026 HM 2026 í fótbolta Ítalski boltinn Mest lesið Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Harden handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð Körfubolti Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Fótbolti Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Fótbolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Siggi Raggi með NSÍ á toppnum Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Fótbolti „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Stemningin á Times Square engri lík Góður sigur Stjörnunnar á meisturunum Uppgjör: Markalaust jafntefli þrátt fyrir fjörugan leik Stórsigur í Stokkhómsslagnum Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Sjá meira