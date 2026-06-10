Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Katla Margrét Jónsdóttir skrifar 10. júní 2026 23:31 Magnús Már Einarsson fagnar hér sigrinum í kvöld með lærisveinum sínum. Vísir/Pawel Cieslikiewicz Magnús Már Einarsson hefur skrifað nokkra kafla í sögu Aftureldingar sem þjálfari liðsins og í kvöld kom hann liðinu í fyrsta sinn í undanúrslit bikarsins. Afturelding lenti 1-0 undir á móti Stjörnunni en sneri leiknum við í seinni hálfleik og vann 3-1. „Við erum alltaf með trú á því sem við erum að gera. Við byrjuðum ekkert sérstaklega vel, þeir skora náttúrulega eftir 5 mínútur. Við töluðum um það fyrir leikinn að vera með trú allan tímann og svo bara kemur stemningin inn aðeins undir lok fyrri hálfleiks,“ sagði Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, aðspurður út í leikinn. „Í seinni hálfleik eru þeir vissulega betri í byrjun en eftir það finnst mér við eiga frábæran kafla þar sem við skorum þessi mörk. Svo verjumst við alveg stórkostlega og þeir fá lítið sem ekkert af færum. Þetta var frábærlega gert af strákunum, þvílík liðsheild,“ Magnús lýsir því hvernig liðsmenn Aftureldingar töldu sig vita það fyrir leikinn að þeir myndu vinna hann og hann segir að það hafi einmitt verið ástæða þess að Afturelding sigraði leikinn. „Við fórum í 8-liða úrslit í fyrsta skipti í fyrra, undanúrslit í fyrsta skipti núna og vonandi enn þá lengra. Ef við værum í tölvuleik þá værum við búnir með fjögur borð og búnir að vinna þau öll. Við erum komnir á næstsíðasta borðið. Það er bara markmiðið okkar að sigra næsta borð. Við erum bara gíraðir og spenntir að komast í undanúrslit,“ sagði Magnús. Mjólkurbikar karla Afturelding Stjarnan Mest lesið Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Strákarnir okkar stálheppnir með riðil á HM Handbolti Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Fótbolti Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Fótbolti Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Fleiri fréttir Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Sjá meira