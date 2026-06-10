Íslenski boltinn

Magnús Már: Mark­miðið að sigra næsta borð

Katla Margrét Jónsdóttir skrifar
Magnús Már Einarsson fagnar hér sigrinum í kvöld með lærisveinum sínum.
Magnús Már Einarsson fagnar hér sigrinum í kvöld með lærisveinum sínum. Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Magnús Már Einarsson hefur skrifað nokkra kafla í sögu Aftureldingar sem þjálfari liðsins og í kvöld kom hann liðinu í fyrsta sinn í undanúrslit bikarsins. Afturelding lenti 1-0 undir á móti Stjörnunni en sneri leiknum við í seinni hálfleik og vann 3-1.

„Við erum alltaf með trú á því sem við erum að gera. Við byrjuðum ekkert sérstaklega vel, þeir skora náttúrulega eftir 5 mínútur. Við töluðum um það fyrir leikinn að vera með trú allan tímann og svo bara kemur stemningin inn aðeins undir lok fyrri hálfleiks,“ sagði Magnús Már Einarsson, þjálfari Aftureldingar, aðspurður út í leikinn.

„Í seinni hálfleik eru þeir vissulega betri í byrjun en eftir það finnst mér við eiga frábæran kafla þar sem við skorum þessi mörk. Svo verjumst við alveg stórkostlega og þeir fá lítið sem ekkert af færum. Þetta var frábærlega gert af strákunum, þvílík liðsheild,“

Magnús lýsir því hvernig liðsmenn Aftureldingar töldu sig vita það fyrir leikinn að þeir myndu vinna hann og hann segir að það hafi einmitt verið ástæða þess að Afturelding sigraði leikinn.

„Við fórum í 8-liða úrslit í fyrsta skipti í fyrra, undanúrslit í fyrsta skipti núna og vonandi enn þá lengra. Ef við værum í tölvuleik þá værum við búnir með fjögur borð og búnir að vinna þau öll. Við erum komnir á næstsíðasta borðið. Það er bara markmiðið okkar að sigra næsta borð. Við erum bara gíraðir og spenntir að komast í undanúrslit,“ sagði Magnús.

Mjólkurbikar karla Afturelding Stjarnan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið