Fyrirliðinn Arna Sif Ásgrímsdóttir stóð vaktina vel í hjarta varnar Þórs/KA þegar liðið heimsótti Val á N1 völlinn á Hlíðarenda í áttundu umferð Bestu deildarinnar í fótbolta í kvöld. Leiknum lauk með markalausu jafntefli.
„Fyrst og fremst er ég glöð að halda hreinu. Það er eitthvað sem okkur hefur ekki tekist í sumar og það var eitthvað sem við byggðum á. Annars fannst mér þetta vera leikur tveggja hálfleika og ekki veðrinu um að kenna.
Það var kraftur í þeim í byrjun og mér fannst við svolítið stressaðar. Orkustigið var svolítið hátt og við vorum eitthvað hræddar en mér fannst við ná ágætis tökum í seinni hálfleik. Ég held að á heildina litið séu 0-0 sanngjörn úrslit,“ sagði Arna Sif við Sýn Sport eftir leikinn.
Þór/KA er áfram á botni Bestu deildarinnar, nú með þrjú stig eftir átta leiki, en fyrirliðinn telur frammistöðuna í kvöld vera góðs viti fyrir framhaldið.
„Já, klárlega. Þetta er vonandi eitthvað sem gefur okkur smá orku því það sem manni hefur fundist vanta er svolítið orka, líf og barningur. Mér fannst við fá það í dag. Við vorum að leggja okkur fram.
Við vorum að berjast. Við vorum að brjóta. Við erum bara búnar að vera svolítið litlar og linar þannig að við þurfum að taka þetta með okkur inn í næsta leik og byggja ofan á þessari frammistöðu,“ sagði Arna Sif.