Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. júní 2026 13:26 Jason Daði yrði mikill fengur fyrir ÍA. grimsby / fannar freyr Jason Daði Svanþórsson var gripinn af papparassa á heimavelli ÍA. Framkvæmdastjóri ÍA segir félagið áhugasamt um að semja við hann en ekkert er enn í höfn. Í Facebook-hópnum Dr. Football - Leikmenn birtist mynd af Jasoni Daða á heimavelli ÍA ásamt Lárusi Orra Sigurðssyni, þjálfara ÍA, og Ingimar Elí Hlynssyni, framkvæmdastjóra ÍA. „Jason Daði er að skoða sig um á nokkrum stöðum og þar á meðal hjá okkur. Við buðum honum bara í heimsókn, tókum smá spjall og það var ekki stærra en það,“ sagði Ingimar Elí í samtali við Vísi. Ingimar sagði enga spurningu um að ÍA væri áhugasamt um að fá Jason til félagsins. Samningur Jasonar hjá enska félaginu Grimsby er útrunninn og hann er í leit að nýju liði. Líklegast þykir að hann finni sér lið í Bestu deildinni en einnig gæti hann söðlað um erlendis. Eru fleiri lið en ÍA í baráttunni? „Ég veit það ekki, er það ekki langlíklegast? Að öll lið séu eitthvað að spjalla við hann. Ég myndi hugsa það. KR, Breiðablik og þessi lið sem hafa verið í umræðunni… Við heyrðum í Jasoni og fengum hann í heimsókn, áttum gott spjall og svo verður tíminn að leiða í ljós hvað kemur út úr því.“ Besta deild karla ÍA Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Ollie Kane kynntur til leiks Fótbolti „Hann breytti kúlturnum“ Handbolti Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Íslenski boltinn HM-minning: Átti draumamark Maradona líka að vera dæmt af? Fótbolti Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Íslenski boltinn Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Fótbolti „Ég verð að spila“ Enski boltinn Fleiri fréttir Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Sjá meira