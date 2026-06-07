Íslenski boltinn

Jason Daði skoðar sig um á Skaganum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jason Daði yrði mikill fengur fyrir ÍA.
Jason Daði yrði mikill fengur fyrir ÍA. grimsby / fannar freyr

Jason Daði Svanþórsson var gripinn af papparassa á heimavelli ÍA. Framkvæmdastjóri ÍA segir félagið áhugasamt um að semja við hann en ekkert er enn í höfn.

Í Facebook-hópnum Dr. Football - Leikmenn birtist mynd af Jasoni Daða á heimavelli ÍA ásamt Lárusi Orra Sigurðssyni, þjálfara ÍA, og Ingimar Elí Hlynssyni, framkvæmdastjóra ÍA. 

„Jason Daði er að skoða sig um á nokkrum stöðum og þar á meðal hjá okkur. Við buðum honum bara í heimsókn, tókum smá spjall og það var ekki stærra en það,“ sagði Ingimar Elí í samtali við Vísi.

Ingimar sagði enga spurningu um að ÍA væri áhugasamt um að fá Jason til félagsins.

Samningur Jasonar hjá enska félaginu Grimsby er útrunninn og hann er í leit að nýju liði.

Líklegast þykir að hann finni sér lið í Bestu deildinni en einnig gæti hann söðlað um erlendis.

Eru fleiri lið en ÍA í baráttunni?

„Ég veit það ekki, er það ekki langlíklegast? Að öll lið séu eitthvað að spjalla við hann. Ég myndi hugsa það. KR, Breiðablik og þessi lið sem hafa verið í umræðunni…

Við heyrðum í Jasoni og fengum hann í heimsókn, áttum gott spjall og svo verður tíminn að leiða í ljós hvað kemur út úr því.“

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