Tristan Freyr Ingólfsson hafði ekki spilað deildarleik í fjögur ár þegar hann steig á völlinn með Gróttu í Lengjudeild karla í vor. Hann segir ólýsanlegt að geta spilað leikinn sem hann elskar aftur eftir erfið meiðsli.
Tristan Freyr spratt fram á sjónarsviðið með Stjörnunni sumarið 2021 en sleit krossband í fyrsta sinn það sumar. Hann hefur síðan þá slitið krossband þrisvar og farið í fimm aðgerðir.
Eftir fjögur ár utan vallar hefur hann komist af stað og verið frábær í liði Gróttu sem hefur leikið vel í Lengjudeildinni. Tristan hefur þá skorað þrjú mörk í tveimur leikjum í bikarnum þar sem Grótta er komin í 8-liða úrslit og er aðeins sigri á Fylki frá undanúrslitum.
En kom honum á óvart að Grótta skildi taka séns á honum í vetur?
„Ég var ekki leikfær þegar ég kom hingað. Ég vissi ekkert hvar ég myndi enda í vetur en er ógeðslega þakklátur að þeir hafi tekið sénsinn á mér. Þeir hafa stutt mig í gegnum það og leyft mér að komast rólega af stað. Ég er hrikalega þakklátur að þeir hafi tekið sénsinn á mér,“ segir Tristan.
Tristan sleit fyrst krossband sumarið 2021 en tókst að komast út á völl með Stjörnunni sumarið 2022. Þá komst hann aðeins í gegnum þrjá leiki áður en krossbandið slitnaði aftur og hann hafði, þar til nú í vor, ekki spilað deildarleik síðan. Hann sleit nefnilega í þriðja sinn á æfingu 2024.
Segja má að Tristan sé þaulæfður í endurhæfingarferli.
„Ég þekki það aðeins of vel. Ég er kominn algjört ógeð af styrktarsölum yfirhöfuð,“ segir Tristan léttur.
En hvernig fer maður að því að komast í gegnum fjögur ár af því að vera meiddur?
„Ég veit það ekki alveg. Þrjóska, mikil þrjóska, ég var alveg spurður „ætlarðu virkilega að fara aftur í gegnum þetta?“ Ég skil það alveg vel. En mér finnst það ótrúlega gaman í fótbolta að ég vildi halda áfram,“
„Tilfinningin að vera byrjaður aftur að spila er ólýsanleg. Svo er það stuðningur frá vinum, fjölskyldu, kærustu og öllum. Það er bara ómetanlegt,“ segir Tristan.
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