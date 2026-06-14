Nestory Irankunda skoraði fyrsta mark Ástralíu gegn Tyrklandi í nótt. Hann hefur verið valinn maður dagsins á Vísi.
Nestory Irankunda er aðeins tvítugur að aldri og varð í gær yngsti markaskorari Ástralíu á heimsmeistaramótinu. Miklar væntingar eru bundnar við hann í Ástralíu.
Irankunda fæddist í flóttamannabúðum í Tansaníu en foreldrar hans voru að flýja heimaland sitt, Búrúndí, vegna borgarastyrjaldar. Þaðan fluttu þau til Ástralíu þegar Irankunda var ungur og þar uppgötvaði hann fótbolta.
Hann ólst upp hjá félaginu Adelaide og var aðeins fimmtán ára kominn í aðalliðið og farinn að skora mörk. Það vakti athygli stórra félaga og keypti Bayern Munchen hann frá Adelaide árið 2024. Hann byrjaði að spila fyrir ástralska landsliðið og fann fyrir mikilli pressu frá miðlum þar í landi.
Ungi Ástralinn var fljótt kominn með það að markmiði að spila á heimsmeistaramótinu en til þess að vera valinn þurfti hann að spila. Hann fer því frá Bayern Munchen til Watford þar sem hann hefur spilað í ensku B-deildinni.
Þar hefur hann staðið sig prýðisvel og skoraði fjögur mörk og gaf fjórar stoðsendingar á síðasta tímabili. Miðað við frammistöðu hans í nótt var þetta ekki síðasta mark hans á heimsmeistaramótinu og er Nestory Irankunda er klárlega nafn til að muna eftir.