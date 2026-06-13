HK hafði aðeins skorað sjö mörk í fyrstu fimm leikjum sínum í Lengjudeild kvenna í sumar en Kópavogsliðið bætti heldur betur úr því í dag í stórsigri á Tindastóli.
HK vann 7-0 sigur á Tindastól í Kórnum og kom sér upp úr fallsæti og upp fyrir bæði Hött og Selfoss. Með þessu tvöfölduðu Kópavogskonur markaskor sumarsins.
Cally Togiai skoraði þrjú mörk fyrir HK, Alma Mathiesen var með tvö mörk og hin mörkin skoruðu þær Karlotta Björk Andradóttir og Ísabel Rós Ragnarsdóttir.
Tindastóll féll úr Bestu deildinni síðasta haust og situr nú á botni Lengjudeildarinnar með sex töp í sex leikjum.
Katrín Rut Kvaran skoraði tvö mörk fyrir Gróttu í 4-3 sigri á Keflavík. Thelma Björg Gunnarsdóttir og Díana Ásta Guðmundsdóttir skoruðu hin mörkin.
Hilda Rún Hafsteinsdóttir, Ariela Lewis og Alyssa Yana Dail skoruðu mörk Keflavíkur.
Gróttukonur eru aðeins einu stigi á eftir toppliði Hauka en Seltjarnarnesskonur hafa unnið fimm af sex deildarleikjum sumarsins og skorað í þeim tuttugu mörk.