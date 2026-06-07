Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Valur Páll Eiríksson skrifar 7. júní 2026 07:00 Landsliðið sendir styrk og hlýju til Ingvars í baráttu hans. Mynd/KSÍ Leikmenn íslenska landsliðsins í fótbolta sendu í kveðju á Ingvar Jónsson, markvörð Víkings, sem berst við krabbamein. Vakin er athygli á söfnun fyrir Ingvar vegna veikinda hans. Karlalandsliðið í fótbolta er samankomið til æfinga í Auburn í Alabama í Bandaríkjunum í aðdraganda æfingaleiks við heimsmeistara Argentínu. Á miðlum KSÍ birtu þeir kveðju til Ingvars en liðið stillti sér upp með treyju merkta honum. View this post on Instagram A post shared by Knattspyrnusamband Íslands (@footballiceland) Ingvar greindist nýverið með krabbamein og hefur dregið sig út úr fótboltanum meðan hann gengst undir lyfjameðferð. Einn liðsfélagi hans úr Víkingi, Gylfi Þór Sigurðsson, er í landsliðshópnum ytra. Logi Tómasson er fyrrverandi liðsfélagi Ingvars hjá Víkingi og er í landsliðshópnum vestanhafs. Hann tilkynnti á dögunum að allur ágóði af komandi útgáfutónleikum hans í Víkinni muni renna óskipt til Ingvars og fjölskyldu hans. Ingvar lék átta landsleiki fyrir Ísland, þann fyrsta árið 2014. Hann var í landsliðshópnum sem fór á EM í Frakklandi árið 2016. Í færslunni KSÍ segir: Starfslið og leikmenn A landsliðs karla senda félaga sínum Ingvari Jónssyni knattspyrnumarkverði, fjölskyldu hans og aðstandendum hugheilar og hlýjar kveðjur í baráttunni við illkynja krabbamein sem Ingvar greindist með fyrir skömmu. Jafnframt vilja strákarnir í landsliðinu vekja athygli á styrktarreikningi sem knattspyrnudeild Víkings setti upp og hvetja fólk til að sýna Ingvari og hans fjölskyldu stuðning með því að leggja inn á reikninginn. Reikningsnúmer: 0357-22-008868Kennitala: 420787-1469 Landslið karla í fótbolta KSÍ Víkingur Reykjavík Mest lesið Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Býst við skömmum frá KSÍ Íslenski boltinn Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Standa á krossgötum og eigendaskipti líkleg Enski boltinn Formaður West Ham segir af sér vegna „falskra ásakana“ sem verða opinberaðar Enski boltinn Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Fótbolti Elvar og félagar hentu meisturum Real Madrid úr leik Körfubolti Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Enski boltinn Fleiri fréttir Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Sjá meira