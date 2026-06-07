Íslenski boltinn

Lands­liðið sendi kveðju á Ingvar

Valur Páll Eiríksson skrifar
Landsliðið sendir styrk og hlýju til Ingvars í baráttu hans.
Landsliðið sendir styrk og hlýju til Ingvars í baráttu hans. Mynd/KSÍ

Leikmenn íslenska landsliðsins í fótbolta sendu í kveðju á Ingvar Jónsson, markvörð Víkings, sem berst við krabbamein. Vakin er athygli á söfnun fyrir Ingvar vegna veikinda hans.

Karlalandsliðið í fótbolta er samankomið til æfinga í Auburn í Alabama í Bandaríkjunum í aðdraganda æfingaleiks við heimsmeistara Argentínu. Á miðlum KSÍ birtu þeir kveðju til Ingvars en liðið stillti sér upp með treyju merkta honum.

Ingvar greindist nýverið með krabbamein og hefur dregið sig út úr fótboltanum meðan hann gengst undir lyfjameðferð. Einn liðsfélagi hans úr Víkingi, Gylfi Þór Sigurðsson, er í landsliðshópnum ytra.

Logi Tómasson er fyrrverandi liðsfélagi Ingvars hjá Víkingi og er í landsliðshópnum vestanhafs. Hann tilkynnti á dögunum að allur ágóði af komandi útgáfutónleikum hans í Víkinni muni renna óskipt til Ingvars og fjölskyldu hans.

Ingvar lék átta landsleiki fyrir Ísland, þann fyrsta árið 2014. Hann var í landsliðshópnum sem fór á EM í Frakklandi árið 2016.

Í færslunni KSÍ segir:

Starfslið og leikmenn A landsliðs karla senda félaga sínum Ingvari Jónssyni knattspyrnumarkverði, fjölskyldu hans og aðstandendum hugheilar og hlýjar kveðjur í baráttunni við illkynja krabbamein sem Ingvar greindist með fyrir skömmu.

Jafnframt vilja strákarnir í landsliðinu vekja athygli á styrktarreikningi sem knattspyrnudeild Víkings setti upp og hvetja fólk til að sýna Ingvari og hans fjölskyldu stuðning með því að leggja inn á reikninginn.

Reikningsnúmer: 0357-22-008868

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