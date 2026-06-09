Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi Reykjavík, segir ekkert annað hafa komið tll greina en að framlengja samning félagsins við Ingvar Jónsson, markvörð liðsins, sem berst nú við illkynja krabbamein. Ögmundur Kristinsson gekk í raðir félagsins í gær og mun verja mark Víkinga ásamt Aroni Snæ Friðrikssyni
„Gríðarlega sáttur,“ segir Kári í samtali við íþróttadeild Sýnar inntur eftir viðbrögðum við því að vera búinn að klófesta markvörð í reynsluboltanum Ögmundi Kristinssyni sem gengur til liðs við Víking frá Val.
„Mikilvægt að maðurinn hafi staðið á stóra sviðinu. Við getum treyst honum í þau stóru verkefni sem eru framundan. Bæði heima fyrir og í Evrópu. Við treystum líka Aroni en ef eitthvað kemur fyrir Aron þá værum við í vanda staddir. Þetta er mjög flott fyrir samkeppnina í hópnum.“
Atburðarásin verið hröð eftir að Ingvar Jónsson, sem varið hefur mark Víkinga á glæstum tímum, greindist með illkynja krabbamein. Víkingar fengu undanþágu frá KSÍ til þess að sækja annan markvörð þar sem að Uggi Jóhann Auðunsson, annar markvörður hjá Víkingum, er einnig frá og að glíma við brjósklos í baki.
„Samkvæmt reglugerðinni átti þetta að fljúga í gegn en tók svolítinn tíma. Þetta var mjög formlegt ferli en hafðist á endanum. Ég átti gott spjall við Ögmund. Þekki hann vel frá okkar tímum í landsliðinu saman. Ég treysti honum fullkomlega. Hann mér að hann væri klár í verkefnið og það væri ekkert að trufla hann líkamlega. Svo fór hann í gegnum sjúkraskoðun, flaug í gegnum það. Hann mun koma sterkur inn í þetta hjá okkur.“
Kári býst við hungruðum Ögmundi í markinu hjá Víkingum en kappinn hefur mátt sæta sig við lítinn sem engan spilatíma hjá Val þar sem að hann fékk að vita það fyrir tímabilið að hans krafta væri ekki lengur óskað á Hlíðarenda.
„Oft þegar að menn fá svona í andlitið þá koma þeir tvíefldir til baka. Ég hef engar áhyggjur af því að það verði ekki líka staðan hjá honum.“
Ingvar Jónsson háir nú sína baráttu utan vallar við meinið og Víkingar styðja við hann af fullum krafti. Samningur Ingvars við Víkinga var framlengdur í gær. Það koma aldrei neitt annað til greina hjá Víkingum en að styðja með þessum hætti við bakið á sínum manni.
„Við vorum alltaf að fara gera þetta. Ingvar er búinn að vera fyrsti maður á blað hjá okkur í háa herrans tíð. Gríðarlega stór partur af velgengni félagsins frá því að hún byrjaði. Hefur bjargað okkur trekk í trekk, er æðislegur liðsmaður, félagi og vinur allra í félaginu. Kom aldrei neitt annað til greina.“
Kári er stoltur af því hvernig leikmenn, þjálfarar og stuðningsmenn Víkings Reykjavíkur hafa þjappað sér saman í kjölfar áfallsins sem fréttirnar af Ingvari voru.
„Maður sér það á leik liðsins að þeir eru byrjaðir að spila fyrir einhvern annan en sjálfan sig. Oft setur svona atriði hlutina í stærra samhengi. Líka bara hvernig íslenska fótboltasamfélagið hefur þjappað sér saman, allir að leggja sitt af mörkum.“