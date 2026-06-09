Íslenski boltinn

Styðja við bakið á Ingvari í hans bar­áttu: „Alltaf að fara gera þetta“

Aron Guðmundsson skrifar
Kári Árnason er yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi Reykjavík. Félagið styður þétt við bakið á sinum manni, Ingvari Jónssyni
Kári Árnason er yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi Reykjavík. Félagið styður þétt við bakið á sinum manni, Ingvari Jónssyni Vísir/Samsett

Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi Reykjavík,  segir ekkert annað hafa komið tll greina en að framlengja samning félagsins við Ingvar Jónsson, markvörð liðsins, sem berst nú við illkynja krabbamein. Ögmundur Kristinsson gekk í raðir félagsins í gær og mun verja mark Víkinga ásamt Aroni Snæ Friðrikssyni 

„Gríðar­lega sáttur,“ segir Kári í sam­tali við íþrótta­deild Sýnar inntur eftir viðbrögðum við því að vera búinn að kló­festa mark­vörð í reynsluboltanum Ögmundi Kristinssyni sem gengur til liðs við Víking frá Val. 

„Mikilvægt að maðurinn hafi staðið á stóra sviðinu. Við getum treyst honum í þau stóru verk­efni sem eru fram­undan. Bæði heima fyrir og í Evrópu. Við treystum líka Aroni en ef eitt­hvað kemur fyrir Aron þá værum við í vanda staddir. Þetta er mjög flott fyrir sam­keppnina í hópnum.“

At­burðarásin verið hröð eftir að Ingvar Jóns­son, sem varið hefur mark Víkinga á glæstum tímum, greindist með ill­kynja krabba­mein. Víkingar fengu undanþágu frá KSÍ til þess að sækja annan mark­vörð þar sem að Uggi Jóhann Auðuns­son, annar mark­vörður hjá Víkingum, er einnig frá og að glíma við brjósk­los í baki.

„Sam­kvæmt reglu­gerðinni átti þetta að fljúga í gegn en tók svolítinn tíma. Þetta var mjög form­legt ferli en hafðist á endanum. Ég átti gott spjall við Ög­mund. Þekki hann vel frá okkar tímum í lands­liðinu saman. Ég treysti honum full­kom­lega. Hann mér að hann væri klár í verk­efnið og það væri ekkert að trufla hann líkam­lega. Svo fór hann í gegnum sjúkra­skoðun, flaug í gegnum það. Hann mun koma sterkur inn í þetta hjá okkur.“

Ögmundur Kristinsson verður í treyju númer 47 í Víkinni.Víkingur

Kári býst við hungruðum Ög­mundi í markinu hjá Víkingum en kappinn hefur mátt sæta sig við lítinn sem engan spilatíma hjá Val þar sem að hann fékk að vita það fyrir tíma­bilið að hans krafta væri ekki lengur óskað á Hlíðar­enda.

„Oft þegar að menn fá svona í and­litið þá koma þeir tvíefldir til baka. Ég hef engar áhyggjur af því að það verði ekki líka staðan hjá honum.“

Styðja þétt við bakið á Ingvari

Ingvar Jóns­son háir nú sína baráttu utan vallar við meinið og Víkingar styðja við hann af fullum krafti. Samningur Ingvars við Víkinga var fram­lengdur í gær. Það koma aldrei neitt annað til greina hjá Víkingum en að styðja með þessum hætti við bakið á sínum manni.

Ingvar Jónsson handsamar knöttinn í leik með Víkingi ReykjavíkVísir/Hulda Margrét

„Við vorum alltaf að fara gera þetta. Ingvar er búinn að vera fyrsti maður á blað hjá okkur í háa herrans tíð. Gríðar­lega stór partur af vel­gengni félagsins frá því að hún byrjaði. Hefur bjargað okkur trekk í trekk, er æðis­legur liðs­maður, félagi og vinur allra í félaginu. Kom aldrei neitt annað til greina.“

Kári er stoltur af því hvernig leik­menn, þjálfarar og stuðnings­menn Víkings Reykja­víkur hafa þjappað sér saman í kjölfar áfallsins sem fréttirnar af Ingvari voru.

„Maður sér það á leik liðsins að þeir eru byrjaðir að spila fyrir ein­hvern annan en sjálfan sig. Oft setur svona at­riði hlutina í stærra sam­hengi. Líka bara hvernig ís­lenska fót­bolta­sam­félagið hefur þjappað sér saman, allir að leggja sitt af mörkum.“

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