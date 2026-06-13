Brasilíumaðurinn Frederico Saraiva, Fred, leikmaður Fram í Bestu deild karla mun sitja límdur við skjáinn yfir leikjum Brassa á HM í sumar. Þeir hefja leik í kvöld.
Heimsmeistaramótið fór af stað í fyrrakvöld vestanhafs og fer fram í Bandaríkjunum í fyrsta sinn síðan árið 1994. Þá vann Brasilía mótið en Fred Saraiva, leikmaður Fram, var þá ekki fæddur.
Hann á takmarkaðar minningar frá mótinu árið 2002 sem er síðasta skipti sem Brasilía vann. Krafan er alltaf sú sama en hann sjálfur á aðallega slæmar minningar af heimsmeistaramótum Brasilíu.
„Ég man að HM 2006 var sársaukafullt, gegn Frökkum. Sama með 2010 gegn Hollandi. 2014 er klárlega sársaukafullt. Við skulum bara ekki tala um það. Ég sá myndbönd af því um daginn, það er best að minnast ekki á það,“
„Ég man lítið eftir 2002 svo þess vegna vona ég mjög að við vinnum þetta fljótlega,“ segir Fred og hlær.
Fyrsti leikur Brasilíu er við Marokkó klukkan tíu í kvöld. Spurning er um þátttöku stjörnunnar Neymar sem er í landsliðshópnum þrátt fyrir meiðsli í aðdraganda móts. Fred fagnar veru hans í hópnum.
„Klárlega. Ég fagnaði því þegar ég horfði á tilkynninguna í beinni þegar hann var valinn. Ég vona að hann verði í liðinu. Það er gott fyrir hópinn, fyrir stuðningsmennina og flestir í Brasilíu fagna því að hann sé með,“ segir Fred.
Hvernig er stemningin í Brasilíu er bjartsýni fyrir mótið?
„Ég held að það séu ekki allir bjartsýnir en Brasilía er alltaf stórt lið og það eru gerðar kröfur. Okkur dreymir um titilinn en ég er ekki viss,“
„Ég mun klárlega vaka yfir öllum leikjunum. Næsti leikur er klukkan tíu, sem er allt í lagi og ég held það sé bara einn leikur í riðlinum sem er mjög seint. Ég mun klárlega sjá þetta allt.“
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