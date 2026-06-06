Íslenski boltinn

Býst við skömmum frá KSÍ

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þorkell Máni Pétursson er stjórnarmaður hjá KSÍ.
Þorkell Máni Pétursson er stjórnarmaður hjá KSÍ. Vísir/Bjarni

Menn á Akureyri eru ekki parsáttir við tveggja leikja leikbann Danans Christian Greko Jakobsen vegna brots hans í 3-1 tapi fyrir Stjörnunni á dögunum. Þorkell Máni Pétursson, stjórnarmaður KSÍ, tekur undir gagnrýni Þórsara.

Jakobsen setti höfuð sitt í höfuð Guðmundar Kristjánssonar í leik liðanna á Akureyri í síðasta leik fyrir yfirstandandi landsleikjahlé. Hann fékk að launum verðskuldað rautt spjald og á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ var leikbann hans lengt í tvo leiki vegna ofbeldisfullrar hegðunar.

Þórsarar eru ósáttir við lengd bannsins og að brotið hafi ekki verðskuldað lengingu banns. Þeir verða án Jakobsen í gríðarlega mikilvægum leikjum við ÍBV og FH eftir hléið. Einnig eru Isaac Atanga og Atli Sigurjónsson frá og Sebastian Hauglund er farinn.

Máni Pétursson er stuðningsmaður Stjörnunnar og situr í stjórn KSÍ. Hann tekur undir gagnrýnina, segist ekki skilja lengd bannsins. En býst þó við skömmum frá KSÍ fyrir að gagnrýna niðurstöðuna.

„Það er einn leikmaður sem tekur þarna skrítið dæmi, fær á sig tveggja leikja bann. Ég skil ekki af hverju hann fékk tveggja leikja bann, ég verð nú bara að segja það,“ sagði Máni í Besta spjallinu á Fótbolti.net.

„Ég fæ örugglega símtal úr Laugardalnum þar sem ég er skammaður fyrir að vera að setja út á þessa hluti,“ sagði Máni.

„Mér fannst þetta of þungur dómur að því leyti, en kjánaleg hegðun engu að síður.“

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