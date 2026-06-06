Býst við skömmum frá KSÍ Valur Páll Eiríksson skrifar 6. júní 2026 23:16 Þorkell Máni Pétursson er stjórnarmaður hjá KSÍ. Vísir/Bjarni Menn á Akureyri eru ekki parsáttir við tveggja leikja leikbann Danans Christian Greko Jakobsen vegna brots hans í 3-1 tapi fyrir Stjörnunni á dögunum. Þorkell Máni Pétursson, stjórnarmaður KSÍ, tekur undir gagnrýni Þórsara. Jakobsen setti höfuð sitt í höfuð Guðmundar Kristjánssonar í leik liðanna á Akureyri í síðasta leik fyrir yfirstandandi landsleikjahlé. Hann fékk að launum verðskuldað rautt spjald og á fundi aga- og úrskurðarnefndar KSÍ var leikbann hans lengt í tvo leiki vegna ofbeldisfullrar hegðunar. Þórsarar eru ósáttir við lengd bannsins og að brotið hafi ekki verðskuldað lengingu banns. Þeir verða án Jakobsen í gríðarlega mikilvægum leikjum við ÍBV og FH eftir hléið. Einnig eru Isaac Atanga og Atli Sigurjónsson frá og Sebastian Hauglund er farinn. Máni Pétursson er stuðningsmaður Stjörnunnar og situr í stjórn KSÍ. Hann tekur undir gagnrýnina, segist ekki skilja lengd bannsins. En býst þó við skömmum frá KSÍ fyrir að gagnrýna niðurstöðuna. „Það er einn leikmaður sem tekur þarna skrítið dæmi, fær á sig tveggja leikja bann. Ég skil ekki af hverju hann fékk tveggja leikja bann, ég verð nú bara að segja það,“ sagði Máni í Besta spjallinu á Fótbolti.net. „Ég fæ örugglega símtal úr Laugardalnum þar sem ég er skammaður fyrir að vera að setja út á þessa hluti,“ sagði Máni. „Mér fannst þetta of þungur dómur að því leyti, en kjánaleg hegðun engu að síður.“ KSÍ Besta deild karla Þór Akureyri Mest lesið Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Biles flutt á spítala og er þakklát að vera á lífi Sport Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Brighton slær félagsskiptamet í Svíþjóð Enski boltinn Slagsmál og tvö rauð spjöld hjá Portúgölum Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Fleiri fréttir Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Sjá meira