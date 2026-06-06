Íslenski boltinn

Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Sigurður Egill hefur slegið í gegn hjá Þrótti í sumar.
Sigurður Egill hefur slegið í gegn hjá Þrótti í sumar. Mynd/Þróttur R.

Þróttur sótti 1-3 sigur gegn Fylki og tyllti sér í toppsæti Lenjudeildar karla í fótbolta. Sigurður Egill Lárusson skoraði tvennu og átti stóran þátt í þriðja marki Þróttar.

Toppbaráttan í Lengjudeildinni er hörð. Fylkismenn eru enn með 15 stig eftir tapið í dag, jafnir HK. Þróttarar eru nú með 16 stig, jafnir Aftureldingu í 2. sætinu en á toppnum með betri markatölu.

Sigur Þróttar gegn Fylki í dag var öruggur. Gestirnir náðu 3-0 forystu í Árbænum en Theodór Ingi Óskarsson minnkaði muninn fyrir heimamenn undir lokin.

Sigurður Egill skoraði fyrsta mark Þróttar um miðjan fyrri hálfleik og bætti síðan öðru marki við í upphafi seinni hálfleiks. Hann átti síðan fyrirgjöf úr aukaspyrnu sem leiddi til þriðja marks Þróttar. Magnús Ingi Þórðarson kom boltanum þar í netið eftir klafs í teignum.

Sigurður Egill er nú kominn með 4 mörk í 8 leikjum í sumar. Aðeins þrír leikmenn hafa skorað meira í Lengjudeildinni; Örn Bragi Hinriksson og Óðinn Bjarkason hafa skorað 5 mörk og Dominik Radic er markahæstur með 6 mörk.

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