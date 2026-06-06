Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Ágúst Orri Arnarson skrifar 6. júní 2026 15:59 Sigurður Egill hefur slegið í gegn hjá Þrótti í sumar. Mynd/Þróttur R. Þróttur sótti 1-3 sigur gegn Fylki og tyllti sér í toppsæti Lenjudeildar karla í fótbolta. Sigurður Egill Lárusson skoraði tvennu og átti stóran þátt í þriðja marki Þróttar. Toppbaráttan í Lengjudeildinni er hörð. Fylkismenn eru enn með 15 stig eftir tapið í dag, jafnir HK. Þróttarar eru nú með 16 stig, jafnir Aftureldingu í 2. sætinu en á toppnum með betri markatölu. Sigur Þróttar gegn Fylki í dag var öruggur. Gestirnir náðu 3-0 forystu í Árbænum en Theodór Ingi Óskarsson minnkaði muninn fyrir heimamenn undir lokin. Sigurður Egill skoraði fyrsta mark Þróttar um miðjan fyrri hálfleik og bætti síðan öðru marki við í upphafi seinni hálfleiks. Hann átti síðan fyrirgjöf úr aukaspyrnu sem leiddi til þriðja marks Þróttar. Magnús Ingi Þórðarson kom boltanum þar í netið eftir klafs í teignum. Sigurður Egill er nú kominn með 4 mörk í 8 leikjum í sumar. Aðeins þrír leikmenn hafa skorað meira í Lengjudeildinni; Örn Bragi Hinriksson og Óðinn Bjarkason hafa skorað 5 mörk og Dominik Radic er markahæstur með 6 mörk. Lengjudeild karla Þróttur Reykjavík Mest lesið Elísa meðal tíu efstu á EM í utanvegahlaupum Sport Rúmlega helmingur hlaupara þurfti að hætta Sport Gamlir draugar sóttu að Arnari í Japan Fótbolti Stórsigur hjá Belgum undir stjórn Elísabetar Fótbolti Fór á spítala og HM gæti verið í hættu Fótbolti Írarnir hans Heimis skemmdu kveðjupartý Kanada Fótbolti Borinn grátandi af velli viku fyrir HM Fótbolti Aron Einar heim í Þorpið? Íslenski boltinn Byrjaði mótið með enga styrktaraðila og áhyggjur af hótelkostnaði Sport Mistök Wembanyama leiddu til annars sigurs Knicks Sport Fleiri fréttir Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Umfjöllun og viðtöl: KR - KA 5-3 | Markaveisla á Meistaravöllum Uppgjörið: Valur - Víkingur 1-5 | Sakbitinn Óskar lék við hvurn sinn fingur í glæsilegum sigri Víkings „Engan bilbug á okkur að finna“ Umfjöllun: Þór - Stjarnan 1-3 | Lífsnauðsynlegur sigur Garðbæinga „Ákvað að kontra hann í samúel“ Gerði sínu gamla liði mikinn grikk Leik lokið: ÍBV – Keflavík 6-1 | Flugeldasýning í fyrsta sigri Eyjamanna Grótta í toppbaráttu, Ægir vann aftur og Vestri fagnaði í Breiðholti Öll mörkin: Sjáðu þrennu varamannsins og sturlunina á Akureyri Þór/KA - Víkingur 4-6 | Víkingur Reykjavík á sigurbraut Sjá meira