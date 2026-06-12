Breiðablik tryggði sér í kvöld sæti í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta eftir 3-0 útisigur á Lengjudeildarliði Ægis í Þorlákshöfn í átta liða úrslitum keppninnar.
Ægismenn slógu óvænt KA út í sextán liða úrslitum en hafa aðeins unnið tvo af fyrstu átta deildarleikjum sínum í sumar. Flestir bjuggust við öruggum útisigri sem varð líka raunin.
Þetta er í fyrsta sinn í þrjú ár sem Blikar komast í undanúrslit og í níunda sinn alls á þessari öld.
Ægismenn máttu sín lítils gegn sterku Blikaliði og ekki hjálpaði til að fyrsta markið var sjálfsmark Ægismanna.
Stefan Dabetic setti boltann í eigið mark strax á áttundu mínútu eftir sendingu frá Óla Val Ómarssyni.
Viktor Karl Einarsson, sem bar fyrirliðabandið í kvöld, bætti við öðru marki Blika fjórum mínútum fyrir hálfleik og Ágúst Orri Þorsteinsson skoraði þriðja markið eftir rúmlega klukkutíma leik. Aron Bjarnason lagði upp bæði mörkin.
Þetta er aðeins í annað skiptið sem Ægir kemst svo langt í bikarnum en liðið tapaði á móti KA í átta liða úrslitum 2022.